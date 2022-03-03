Закройте украинское небо – Кулеба показал варварские последствия атаки на Бородянку

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в очередной раз призвал закрыть небо над Украиной. Он показал, как Россия бомбит наши города.

Соответствующее сообщение появилось в твиттере главы украинского МИД вечером 3 марта. Министр показал шокирующие последствия российского удара по Бородянке Киевской области.

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Остановите варварскую Россию, – глава МИД

Кулеба призвал показывать эти кадры всякий раз, когда российские лжецы говорят, что не сбрасывают бомбы на украинские города. "Россияне бомбили город два дня, в результате чего погибли многие мирные жители", – отметил он.

Остановите варварскую Россию немедленно. Закройте украинское небо. Действуйте сейчас,

– призвал чиновник.

Враг разрушает Бородянку

Впервые российские захватчики начали бомбить Бородянку еще 26 февраля, тогда они сбросили снаряд на жилой дом. На этом зверства не прекратились – под удар попали многоэтажки, магазины и аптеки и даже детский сад.

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