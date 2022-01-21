Закрыл собой от гранаты: на Николаевщине военный спас побратима

На полигоне в Николаевской области 25-летний военнослужащий спас жизнь побратиму. Мужчина закрыл его собой от взрыва гранаты.

Героическим поступком отличился 25-летний старший лейтенант Богдан Федосенко. Он проходит службу в воинской части А0598.

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В Николаевской области военный спас побратима

На одном из учебных полигонов Николаевской области Богдан Федосенко за несколько секунд до возможной гибели спас жизнь подчиненному,

– говорится в сообщении.

Во время проведения занятий по огневой подготовке, а именно метанию боевых гранат, старшего лейтенанта Федосенко назначили руководителем на учебном месте. Военный бросил гранату, которая скатилась на бруствер.

Руководитель среагировал мгновенно – не колеблясь оттолкнул от места взрыва гранаты сержанта Романа Шубина и закрыл его собой, а в результате спас жизнь.

В результате взрыва гранаты старший лейтенант получил осколочное ранение и травмы. В военном госпитале ему оказали необходимую помощь. Военного ждет недолгая реабилитация. Он уверяет, что чувствует себя хорошо и уже хочет вернуться в военный строй.

Богдан Федосенко: что известно об отважном военном

В воинскую часть А0598 старший лейтенант Богдан Федосенко прибыл по окончании Военной академии Одессы.

За 2,5 года службы зарекомендовал себя только с положительной стороны.

Командование сил логистики Вооруженных сил Украины за такой поступок подготовило ходатайство на имя Главнокомандующего ВСУ о поощрении старшего лейтенанта Федосенко.

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Отрывок из сообщения Командования сил логистики ВСУ:

В областной больнице Днепра чудом спасли парамедика – 23-летнему Михаилу с Ровненщины провели крайне сложную операцию . Его ранил вражеский пулеметчик на Донбассе.

25-летний военнослужащий закрыл собой собрата от взрыва гранаты, таким образом спас ему жизнь

На одном из учебных полигонов Николаевской области старший лейтенант Богдан Федосенко, который проходит службу в воинской части А0598, за несколько секунд до возможной гибели спас жизнь подчиненному.

Во время проведения занятий по огневой подготовке, а именно метанию боевых гранат, старшего лейтенанта Федосенко назначили руководителем на учебном месте. Увидев, что военнослужащий бросил гранату, которая скатилась на бруствер, руководитель среагировал мгновенно – оценив ситуацию, не колеблясь, оттолкнул от места взрыва гранаты сержанта Романа Шубина и закрыл его собой, таким образом спас жизнь подчиненному.

В результате взрыва гранаты старший лейтенант получил осколочное ранение и травмы. В военном госпитале ему оказали всю необходимую помощь. Военнослужащего ждет недолгая реабилитация, однако он утверждает, что чувствует себя хорошо и уже хочет вернуться в военный строй.