Закрытая информация, – в Минобороны просят не распространять данные о ВСУ в Северодонецке

Информация о пребывании украинских военных в Северодонецке закрыта. Военное командование просит ее не распространять.

Следует сосредоточиться на данных, представленных Генштабом и Минобороной. Об этом сказал спикер Министерства Александр Мотузяник во время брифинга, сообщает 24 канал.

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Информация о том, находятся ли части ВСУ в определенном районе, включая Северодонецк, закрыта, поскольку она относится к тому критерию, что это действия сил и средств обороны Украины. Мы об этом не говорим,

– объяснил Мотузяник.

Важно не помешать

Спикер призвал журналистов и представителей власти "дать возможность ВСУ сообщать о действиях украинской армии в рамках открытой информации". Очень важно не помешать ведению оборонной операции. Поэтому следует ожидать официальной информации от ВСУ и быть внимательными.

Заместитель министра обороны Анна Маляр также отмечала, что сообщение об освобождении или потере населенного пункта, предоставленное до завершения операции, считается некорректным и вредит ВСУ. Таким образом, Маляр комментировала сообщения в соцсетях об успехах нашей армии на Херсонщине.

Вражеский штурм в Северодонецке

В Генштабе вечером 24 июня сообщили, что на Северодонецком направлении оккупанты из артиллерии обстреляли Лисичанск, Северодонецк, Лоскутовку и Спорное. Также нанесли авиационный удар в районе Лисичанска.

Россияне вели штурмовые действия в промышленной зоне Северодонецка, но ВСУ отразили штурм в районе южной окраины Лисичанска. Кроме того, штурмовые действия продолжаются в направлении Волчоярки.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ получили приказ о передвижении к новым позициям в укрепленных районах, откуда можно будет продолжать боевые действия. Это означает постепенный уход из Северодонецка. Гайдай объяснял, что ВСУ преуспевают, но на некоторых направлениях приходится сдерживать захватчиков и отходить на новые позиции. При этом бойцы наносят захватчикам колоссальные потери.

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