Не только по техническим причинам: Латвия закрыла границу с Беларусью

Латвия временно закрыла границу с Беларусью, официально объяснив это техническими причинами. Накануне власти страны предупреждали об обострении "гибридной миграционной войны".

Об этом сообщил министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава в X.

Что известно о закрытии границы между Латвией и Беларусью?

Накануне Янис Домбрава обратился к гражданам с призывом воздержаться от поездок в Беларусь или как можно скорее вернуться домой, если они уже находятся на территории соседней страны. По его словам, из-за эскалации так называемой "гибридной миграционной войны" со стороны Беларуси безопасный переход границы может быть затруднен. Министр также сообщил, что Эстония направит дополнительных пограничников для усиления охраны внешней границы Латвии.

Между тем латвийский портал Delfi опроверг информацию, распространенную в соцсетях, о якобы возобновлении пограничного контроля между Латвией и Литвой. В издании подчеркнули, что проверки, проводимые литовской стороной, не означают возврата к полноценному пограничному контролю, который существовал до вступления стран Балтии в Шенгенскую зону.

Ранее правительство Латвии продлило режим усиленной охраны границы с Беларусью до конца года из-за увеличения количества попыток незаконного пересечения. Усиленный контроль действует в Лудзенском и Краславском краях, Аугшдауговском крае, Даугавпилсе, а также в Каунатской волости Резекненского края. По данным Государственной пограничной службы Латвии, в 2025 году было предотвращено более 12 тысяч попыток нелегального пересечения границы со стороны Беларуси, тогда как в 2024 году таких случаев зафиксировали более 5,3 тысячи.

К слову, Россия с 1 июля 2026 года временно закрыла ряд железнодорожных пунктов пропуска на границе с Латвией, Эстонией и Финляндией. Ограничения касаются передвижения людей, транспорта, товаров и грузов. Под закрытие попали пункты пропуска в Выборге, Светогорске, Вяртсиля, Люття, Санкт-Петербурге, а также в Печорах на границе с Эстонией и в Питалово на границе с Латвией. Причины такого решения российские власти не объяснили.

Напомним, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал НАТО готовиться к возможной эскалации со стороны России. По его словам, Альянс должен показать Кремлю, что в случае агрессии ответ будет быстрым и решительным. Он подчеркнул, что для обеспечения безопасности недостаточно лишь увеличивать оборонные бюджеты – странам нужны запасы оружия, боеприпасов и сильная оборонная промышленность. Также Ринкевичс подчеркнул, что США остаются ключевым союзником в защите Европы.