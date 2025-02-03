Агентство USAID перешло под контроль Госдепа США: Рубио сделал заявление

Государственный секретарь США Марко Рубио в понедельник, 3 февраля, заявил, что отныне он исполняет обязанности руководителя Агентства США по международному развитию (USAID).

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN. Отмечается, что об этом стало известно на фоне намерений администрации Дональда Трампа ликвидировать ведомство.

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Госдеп США будет контролировать USAID

Марко Рубио заявил журналистам, что является исполняющим обязанности руководителя USAID, и обвинил агентство в "нарушении субординации".

Это прекратится и этому будет положен конец,

– подчеркнул государственный секретарь США.

Рубио добавил, что есть много функций USAID, которые будут продолжены, но они должны быть согласованы с американской внешней политикой и национальными интересами.

Речь не идет о прекращении программ, которыми занимается USAID, как таковых. Есть хорошая работа агентства, а есть вещи, по которым у нас есть серьезные вопросы,

– подытожил он.

Стоит отметить, что ранее миллиардер Илон Маск, который сейчас возглавляет Министерство эффективности правительства США (DOGE), заявил о необходимости закрытия Агентства США по международному развитию (USAID). По его словам, президент США Дональд Трамп соглашается, что USAID следует закрыть.

Также Маск утверждал, что закрытие Агентства США по международному развитию является частью инициативы по сокращению расходов правительства.