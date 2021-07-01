Украина в этом выигрывает, – в Гостуризме сказали, чем выгодны закрытые границы ЕС

Украина коммуницирует с европейскими коллегами относительно того, чтобы уже через 2 недели для украинцев открыли границы стран Евросоюза. Однако на самом деле ограничения лишь способствуют украинской туристической сфере.

Об этом рассказала председатель Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив. Она отметила, что благодаря этому в Украину больше приезжают туристы.

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Олеськив подчеркнула, что не стоит так катастрофически и негативно воспринимать решение о закрытии границ ЕС.

Из-за закрытости Евросоюза Украина выигрывает в туристической сфере,

– заверила глава Гостуризма.

"Туристы из Саудовской Аравии составляют 30% туристов во Львове и Киеве, а также едут в Буковель и Карпаты", – добавила Олеськив.

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Саудовская Аравия выбирает Украину

По словам главы Гостуризма, есть несколько причин, почему жители Саудовской Аравии активно заинтересовались Украиной. Одна из них – это как раз закрытые страны ЕС. Также важным решением был указ Президента Украины Владимира Зеленского о безвизовом режиме для стран Персидского залива.

Благодаря закрытым границам ЕС для этих туристов, простому въезду в Украину и запуску прямых рейсов – они едут к нам,

– объяснила Олеськив.

"Также в ближайшее время запустят рейсы со всеми остальными странами Персидского залива, поэтому мы с туристической стороны не так негативно смотрим на закрытость стран ЕС", – подытожила глава ведомства.

Лоукостер из Саудовской Аравии Flynas заявил о том, что откроет еще 2 маршрута во Львов. Это произойдет уже в июле.

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