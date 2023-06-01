Умоляли открыть, но охранник обругал, – рассказы киевлян из-под укрытия, которое не открыли

Россияне в ночь на 1 июня снова обстреляли Киев. Из-за закрытого укрытия погибли люди. Они умоляли, чтобы их пустили, однако имели на это считанные минуты.

Обломки российских ракет повредили детскую поликлинику, дома, кафе, авто.

Важно Закрытое укрытие в Киеве: задержаны трое чиновников и охранник медучреждения

Люди стучали в укрытие

Эта ужасная ночь показала, что в густонаселенном микрорайоне столицы не хватает укрытий. При этом имеющиеся могут быть не обустроены или вообще закрыты ночью.

Свидетели рассказали, что люди стучали в укрытие, расположенное в поликлинике и просили, чтобы их уронили. Однако охранник дверь не открыл и вроде бы даже ругался в ответ.

Жители обратились к правоохранителям с просьбой проверить, был ли он в состоянии алкогольного опьянения.



Вырва от обломков ракет / Фото BBC

Проблема с укрытиями – существенная

Киевляне отмечают, что закрытые укрытия встречаются часто. С такой проблемой столкнулись многие жители столицы.

Местные акцентируют, что на Лесном массиве у нас существенная проблема с укрытиями. Их либо мало, либо они непригодны. Когда идет обучение в школах, по распоряжению директоров, людей в укрытие школ не пускают. Ночью они преимущественно закрыты.

Разрушили кафе переселенки

Кофейня "Все свои" расположена в 100 метрах от места, где образовалась воронка. Это заведение Яны из Лисичанска, которая переехала в Киев из-за войны еще в 2014 году. Взрывная волна в кафе разбила окна и раскинула мебель.

Местные жители пришли помочь ей с уборкой. Даже в такой ситуации пригодились шутки. Люди говорили, что разберут все завалы и будут готовить антистресс-коктейли. Это демонстрирует, что, несмотря на потери, дух украинцев не сломать.



Кафе переселенки / Фото BBC