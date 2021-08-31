Закрытое заседание по делу бабушки покалеченного мальчика завершилось: женщину арестовали

31 августа 2021 , 13:00
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Источник:

Укринформ

В Черкассах 31 августа прошло судебное заседание по делу бабушки покалеченного 7-летнего мальчика. Женщина попросила, чтобы оно было закрытым. Суд решил взять подозреваемую под стражу.

В Черкассах завершилось судебное заседание, на котором рассматривали дело женщины, чей 7-летний внук ранее попал с многочисленными травмами в больницу.

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Женщину арестовали

Подозреваемой избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца, то есть с 29 августа по 29 октября.

Старший группы процессуальных руководителей в уголовном производстве Виталий Корновенко отметил, что суд принял взвешенное решение, поскольку женщина может скрываться от следствия, что уже происходило ранее.

Бабушка мальчика попросила о закрытом заседании

Раньше бабушка мальчика обратилась в Сосновский районный суд Черкасс с ходатайством о рассмотрении материалов в закрытом судебном заседании.

С целью предотвращения разглашения сведений о личной и семейной жизни, а также обстоятельств, которые унижают достоинство лица,
 –  говорилось в объяснении.

Однако резолютивную часть решения суда огласили в открытом заседании. Прокуратура просила избрать подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей.

Жуткий случай с мальчиком в Черкасской области: что известно

  • Ребенка доставили в больницу 24 августа – в состоянии комы и с множественными травмами.
  • Бабушка заявила, что мальчик упал с кучи кирпича. Однако врачи все же приняли решение вызвать полицию.
  • В результате женщине объявили подозрение –  за то, что оставила ребенка без медицинской помощи.
  • Ранее она уже имела проблемы с законом и даже была в розыске.
  • В то же время отчим парня уверял, что произошел несчастный случай.
Автор: Наталія Пристанська