В закрытом режиме: суд начал рассмотрение дела о государственной измене Медведчука
Источник:"Суспільне"
Во Львове суд начал в закрытом режиме рассмотрение дела о государственной измене Виктора Медведчука. Недавно пророссийскому политику продлили срок ареста – до 9 августа.
Пока проходит подготовительное заседание в Лычаковском районном суде Львова. Однако закрытый режим избрали для всего рассмотрения дела кума Путина.
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Медведчук будет участвовать в суде дистанционно
О закрытом режиме ходатайствовали и сторона защиты, и сторона обвинения. Во Львов Виктора Медведчука не будут привозить. Он участвует в заседаниях дистанционно из помещения Киевского апелляционного суда вместе со своими адвокатами.
О видеоконференции просили представители СБУ, пишут "Грати". Следователи это объяснили так: сейчас – военное время и перевозить подсудимого, который под арестом, невозможно.Важно! Кроме госизмены, Медведчуку инкриминируют покушение на ограбление национальных ценностей, а также нарушение законов и обычаев войны. За это он может оказаться в тюрьме на 15 лет.
Что инкриминируют Медведчуку: коротко
- Он перерегистрировал на территории оккупированного Крыма предприятие, которое разрабатывало газовое месторождение "Глубокая". Предприятие работало по российскому законодательству.
- Через нардепа и соратника Тараса Козака Медведчук передавал России секретную информацию о ВСУ.
- Также кум Путина создавал в Украине сеть влияния России в Украине – через якобы программу адаптации украинских трудовых мигрантов в России.
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В июне в имении Медведчука провели обыски
Отметим, что в доме Медведчука провели обыски. Согласно решению суда, изъятое имущество конфискуют. Речь идет о 300 картинах, 10 часах и даже железнодорожном вагоне-ресторане с мебелью.
Главное о деле Медведчука
- После объявления о подозрении Медведчука отправили под домашний арест. Однако после начала полномасштабного вторжения политик сбежал.
- Его задержали в результате спецоперации СБУ. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский 12 апреля.
- Как оказалось, Медведчук должен был незаконно пересечь границу с Приднестровьем, где его уже ждали.
- Медведчук записал обращение к президентам Украины и России с просьбой обменять себя на защитников "Азовстали", однако Кремль это не заинтересовало.
- 23 мая СБУ обнародовала записи с показаниями Медведчука.
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