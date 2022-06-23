В закрытом режиме: суд начал рассмотрение дела о государственной измене Медведчука

Во Львове суд начал в закрытом режиме рассмотрение дела о государственной измене Виктора Медведчука. Недавно пророссийскому политику продлили срок ареста – до 9 августа.

Пока проходит подготовительное заседание в Лычаковском районном суде Львова. Однако закрытый режим избрали для всего рассмотрения дела кума Путина.

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Медведчук будет участвовать в суде дистанционно

О закрытом режиме ходатайствовали и сторона защиты, и сторона обвинения. Во Львов Виктора Медведчука не будут привозить. Он участвует в заседаниях дистанционно из помещения Киевского апелляционного суда вместе со своими адвокатами.

О видеоконференции просили представители СБУ, пишут "Грати". Следователи это объяснили так: сейчас – военное время и перевозить подсудимого, который под арестом, невозможно.

Что инкриминируют Медведчуку: коротко

Он перерегистрировал на территории оккупированного Крыма предприятие, которое разрабатывало газовое месторождение "Глубокая". Предприятие работало по российскому законодательству.

Через нардепа и соратника Тараса Козака Медведчук передавал России секретную информацию о ВСУ.

Также кум Путина создавал в Украине сеть влияния России в Украине – через якобы программу адаптации украинских трудовых мигрантов в России.

Кроме госизмены, Медведчуку инкриминируют покушение на ограбление национальных ценностей, а также нарушение законов и обычаев войны. За это он может оказаться в тюрьме на 15 лет.

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В июне в имении Медведчука провели обыски

Отметим, что в доме Медведчука провели обыски. Согласно решению суда, изъятое имущество конфискуют. Речь идет о 300 картинах, 10 часах и даже железнодорожном вагоне-ресторане с мебелью.

Главное о деле Медведчука

После объявления о подозрении Медведчука отправили под домашний арест. Однако после начала полномасштабного вторжения политик сбежал.

Его задержали в результате спецоперации СБУ. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский 12 апреля.

Как оказалось, Медведчук должен был незаконно пересечь границу с Приднестровьем, где его уже ждали.

Медведчук записал обращение к президентам Украины и России с просьбой обменять себя на защитников "Азовстали", однако Кремль это не заинтересовало.

23 мая СБУ обнародовала записи с показаниями Медведчука.

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