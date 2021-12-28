Закрытые клубы и запрет принимать пищу в транспорте: Франция усиливает карантин

Франция усиливает карантин на новогодние праздники. Правительство вводит новые ограничения для борьбы с эпидемией и штаммами коронавируса Дельта и Омикрон.

В новогоднюю ночь французам разрешили свободно передвигаться по городам. При этом ночные клубы для людей будут закрыты.

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На этом этапе желание пропорционально адаптировать систему заставляет нас сегодня исключить любую меру комендантского часа,

– заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс.

Также на период праздников запретили принимать пищу в общественном транспорте, включая междугородний. Нельзя употреблять пищу в кинотеатрах, театрах и спортивных залах.

В то же время, пить напитки в барах разрешено только если есть сидячие места в заведении.

Новые ограничения начнут действовать с 3 января и продлятся предварительно три недели.

Усиление карантина в Европе

В Австрии из-за штамма Омикрон усилили карантин. Следовательно, с 27 декабря в стране действует комендантский час. Рестораны должны закрыться в 22:00, это новое правило распространяется и на новогоднюю ночь. Таким образом, жители Австрии не смогут праздновать ее в людных заведениях.

В Нидерландах власти объявили, что вводят полный локдаун из-за очередной волны COVID-19. Усиленный карантин продлится как минимум до 14 января.

Более жесткие карантинные ограничения 27 декабря начали действовать в нескольких федеральных землях Германии. В то же время, к усилению карантина другие земли должны присоединиться 28 декабря.

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