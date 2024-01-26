Убытки 1,4 миллиарда гривен на закупке некачественных бронежилетов: следователи завершили расследование

В феврале 2023 года бывшего топ-чиновника Минобороны уличили в растрате государственных средств. Следователи уже завершили расследование.

ГБР установило, что экс-чиновники нанесли ущерб на 1,4 миллиарда гривен, а также растратили более 222 миллионов гривен. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Что этому предшествовало Разоблачили на еще одной коррупционной схеме: бывшие чиновники Минобороны получили новые подозрения

Что установили следователи

Следователи завершили расследование в отношении бывших должностных лиц Минобороны, которые закупали некачественную амуницию для военных. Так, удалось установить, что бывшие заместитель министра обороны, который отвечал за тыловое обеспечение ВСУ, а также временно исполняющий обязанности начальника Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов и временно исполняющий обязанности начальника центрального управления контроля качества Министерства обороны Украины подозреваются в препятствовании законной деятельности ВСУ. Это повлекло убытки на 1,4 миллиарда гривен и в растрате более 222 миллионов гривен.

Сначала бывший заместитель министра лоббировал заключение договоров о закупке амуниции для ВСУ: бронежилетов, касок, одежды и тому подобное. Однако все цены были завышены и имели низкое качество, а общая сумма заказа достигала 1,4 миллиарда гривен. Следователи отметили, что все договоры заключались при условии полной предоплаты. Кроме того, подозреваемые также заказали за рубежом средства индивидуальной защиты ненадлежащего качества. В этом случае также экс-сотрудники передали стопроцентную предоплату. Также следователи установили, что чиновники нарушили определенную инструкцию Минобороны.

В результате – ВСУ получили некачественные бронежилеты, которые нельзя использовать в бою без угрозы для жизни. Это не только привело к потере миллионов государственных средств, но и подорвало обороноспособность страны и представляло угрозу жизни украинских защитников.

После того, как сторона защиты ознакомит с деталями, дело передадут в суд. Сейчас подозреваемые находятся под стражей.

В бюджет вернули 1,5 миллиарда гривен, которые пытались украсть на закупке артснарядов

СБУ разоблачила незаконную схему в конце декабря 2023 года. Правоохранителям удалось предотвратить хищение 1,5 миллиарда гривен, которые были незаконно выведены за границу при закупке оптовой партии боеприпасов. Тогда при содействии руководства министерства обороны был задержан организатор "схемы" – руководитель одного из Главных управлений Минобороны.

Благодаря комплексным мерам, в бюджет уже удалось вернуть 1,5 миллиарда гривен. Следователи отметили, что этот контракт имел завышенную стоимость минимум на 30%.