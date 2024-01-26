​ДБР встановило, що експосадовці завдали збитків на 1,4 мільярда гривень, а також розтратили понад 222 мільйона гривень. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Що цьому передувало Викрили на ще одній корупційній схемі: колишні посадовці Міноборони отримали нові підозри

Що встановили слідчі

Слідчі завершили розслідування щодо колишніх посадовців Міноборони, які закуповували неякісну амуніцію для військових. Так, вдалося встановити, що колишні заступник міністра оборони, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, а також тимчасовий виконувач обов'язків начальника Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів і тимчасовий виконувач обов'язків начальника центрального управління контролю якості Міністерства оборони України підозрюються у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ. Це спричинило збитки на 1,4 мільярдів гривень та у розтраті понад 222 мільйонів гривень.

Спочатку колишній заступник міністра лобіював укладення договорів про закупівлю амуніції для ЗСУ: бронежилетів, касок, одягу тощо. Однак усі ціни були завищені та мали низьку якість, а загальна сума замовлення сягала 1,4 мільярда гривень. Слідчі зазначили, що усі договори укладалися за умови повної передплати. Окрім того, підозрювані також замовили за кордоном засоби індивідуального захисту неналежної якості. У цьому випадку також експосадовці передали стовідсоткову передоплату. Також слідчі встановили, що чиновники порушили визначену інструкцію Міноборони.

У результаті – ЗСУ отримали неякісні бронежилети, які не можна використовувати у бою без загрози життю. Це не лише призвело до втрати мільйонів державних коштів, але й підірвало обороноздатність країни й становило загрозу життю українських захисників.

Після того, як сторона захисту ознайомить з деталями, справу передадуть до суду. Нині підозрювані перебувають під вартою.

До бюджету повернули 1,5 мільярда гривень, які намагалися вкрасти на закупівлі артснарядів

СБУ викрила незаконну схему наприкінці грудня 2023 року. Правоохоронцям вдалося запобігти розкраданню 1,5 мільярда гривень, які були незаконно виведені за кордон під час закупівлі оптової партії боєприпасів. Тоді за сприяння керівництва міністерства оборони було затримано організатора "схеми" – керівника одного з Головних управлінь Міноборони.

Завдяки комплексним заходам, до бюджету вже вдалося повернути 1,5 мільярда гривень. Слідчі зазначили, що цей контракт мав завищену вартість щонайменше на 30%.