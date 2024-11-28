Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацполицию. Правоохранители не называют имен подозреваемых, но "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники пишет, что речь о бизнесмене Романе Балыкине (владельце группы компаний АТЛ), бывшем нардепе Игоре Франчуке и его сыне Ярославе Франчуке.

Смотрите также Минобороны расследует причины неисправностей 120-миллиметровых мин

Чиновникам уже объявили о подозрении / Фото Нацполиции

В многомиллионной афере фигурирует экс-советник министра обороны / Фото Нацполиции

Что известно о преступной схеме

По данным следствия, бывший советник экс-заместителя министра обороны вступил в преступный сговор с нардепом II-IV созывов, чтобы завладеть бюджетными средствами на заказе более миллиона комплектов одежды для украинских военных по договорам, которые заключили в 2022 году по завышенным ценам.

Также в сделке фигурируют сын депутата и иностранец.

Организатор схемы иностранец – мошенник международного масштаба, которого неоднократно привлекали к уголовной ответственности во Франции, Испании, Турции и Индонезии,

– сообщили правоохранители.

Афера касалась пошива формы военным по завышенным ценам / Фото Нацполиции

Этапы преступной схемы:

Мошенник подобрал текстильный холдинг в Турции и обещал содействовать в получении крупного оборонного заказа благодаря своим связям с украинскими чиновниками и политиками. Турецкая сторона сообщила, что цена изготовления более миллиона комплектов военной формы будет стоить 25,6 миллионов долларов и выдала мошеннику доверенность на представление своих интересов. Посредник заключил с Минобороны 5 соглашений по завышенным ценам на сумму более 35 миллионов долларов от имени подконтрольной ему компании, и только после этого подписал контракты на сумму 25,6 миллионов долларов с турецким швейным холдингом.

Как отметило следствие, более чем 10 миллионов долларов разницы должны были "лечь" в карманы посредника, советника экс-заместителя министра обороны и бывшего нардепа, который лоббировал заключение этих контрактов.

Мошенник прислал турецкой стороне 10 миллионов долларов в качестве задатка. Когда форму отшили и доставили в Украину, посредник перестал выходить с ними на связь и не отдал им еще более 10 миллионов долларов за выполненную работу.

Мошенники потратили "заработок"

По данным правоохранителей, полученные средства участники аферы использовали для приобретения элитных автомобилей, недвижимости, в том числе и за рубежом.

В ходе расследования следователи провели 38 обысков по местам жительства и работы причастных к преступной схеме. Они изъяли документы, машины, мобильные телефоны и компьютерную технику, которые содержат доказательства преступлений.

Афера разоблачена, подозреваемые задержаны / Фото Нацполиции

Что грозит подозреваемым

Советнику экс-заместителя министра обороны, бывшему нардепу и его сыну объявили подозрение за мошенничество в особо крупных размерах, совершенное группой лиц (статья 28, часть 4 статьи 190 Уголовного Кодекса Украины).

То есть, им грозит до 12 лет лишения свободы. Сейчас правоохранители решают вопрос о наложении ареста на имущество фигурантов.