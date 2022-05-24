Зальная стратегия Путина по отношению к Украине неизвестна, – Пентагон

Министр обороны США заявил, что стратегия Владимира Путина в войне с Украиной неизвестна. В Пентагоне объяснили, что с самого начала глава Кремля давил на разные рычаги влияния в мире.

Соответствующее заявление в Минобороны США было сделано 23 мая. Ее на брифинге озвучил Ллойд Остин.

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Министр обороны США ответил на вопрос, на какие рычаги в дальнейшем будет нажимать Путин – продовольствия, энергии или миграции.

Ллойд Остин ответил, что мир с самого начала видел, как глава Кремля использовал ряд разных "кнопок", в частности пищу, энергию, эмиграцию.

Однако уже в начале полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины, Путин рассчитывал использовать преимущественную силу, скорость и мощь, чтобы очень быстро захватить Киев и сместить правительство, однако получил неудачу.

Поэтому мы видели, как они действительно двигались очень медленно и неудачно на поле боя, и можно было бы ожидать, что он будет стремиться использовать другие рычаги власти или другие инструменты власти, и он делает это. Однако с точки зрения его общей стратегии она неизвестна,

– объяснил Остин.

Кстати, брифинг министра обороны США прошел после конференции "Украинской контактной группы". В последней участвовали представители 44 стран, а также НАТО и Европейский Союз.

Что известно о планах Путина по Украине

14 апреля украинская разведка сообщила, что российская армия действительно имела приказ захватить Киев, а также северную часть левобережной Украины . Таково было боевое распоряжение командиру 96 отдельной разведывательной бригады, которое он получил из штаба 1 танковой армии западного военного округа России.

В середине апреля правозащитник, общественный деятель Павел Лисянский объяснял, что Россия не хочет долгой оккупации , ей нужна скорая аннексия. Однако у них это не выходит. Однако продолжительная оккупация также невозможна из-за массового сопротивления местных жителей. Следует упомянуть, что часть местных становится партизанами и ведет свою борьбу с врагом.

Буквально 18 апреля правозащитник Марк Фейгин объяснял, что планы Путина неизменны с 2014 года. Он хочет захватить и уничтожить всю Украину . Российский диктатор опасается, что Украина станет примером свободы для россиян.

В мае российский журналист Игорь Яковенко объяснял, что план Путина – это мировое господство . Поэтому глава Кремля будет продолжать войну против Украины.

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