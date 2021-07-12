Залог в полмиллиарда: генерала Павловского взяли под стражу
Источник:телеграм "Лещенко тут"
Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему заместителю министра обороны Игорю Павловскому. Дело касается поставок для Вооруженных сил Украины военной техники низкого качества.
Так, Павловского взяли под стражу на 2 месяца с возможностью внести залог в размере 500 миллионов гривен.
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Заметим, меру пресечения Павловскому пытались избрать всю прошлую неделю, но заседания ежедневно переносили.
К слову, Павловскому ранее выдвигали подозрения в делах НАБУ по закупке топлива и грузовых автомобилей для армии.
Позиция защиты
Адвокат Павловского Ростислав Кравец рассказал, что защита считает это решение политическим и готовит апелляцию и жалобу в ЕСПЧ, сообщает "Прямой".
Что известно о деле
- Нескольких бывших должностных лиц подозревают в сговоре и организации поставок в армейские подразделения военной техники низкого качества. Схема вроде бы действовала в течение 2016 – 2018 годов.
- Следствие утверждает, что боевые катера и автомобили неотложной медицинской помощи не соответствовали установленным требованиям. Поэтому их нельзя было использовать в ВСУ.
- В результате такие действия должностных лиц нанесли государству ущерб на сумму более 475 миллионов гривен.
- Печерский суд 7 июля взял под стражу председателя правления предприятия Кузница на Рыбальском Валерии Шандру. Он будет находиться в СИЗО 2 месяца с возможностью внесения залога в размере более 443 миллионов гривен.