Залог в полмиллиарда: генерала Павловского взяли под стражу

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему заместителю министра обороны Игорю Павловскому. Дело касается поставок для Вооруженных сил Украины военной техники низкого качества.

Так, Павловского взяли под стражу на 2 месяца с возможностью внести залог в размере 500 миллионов гривен.

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"Предохранитель" выбирали неделю

Заметим, меру пресечения Павловскому пытались избрать всю прошлую неделю, но заседания ежедневно переносили.

К слову, Павловскому ранее выдвигали подозрения в делах НАБУ по закупке топлива и грузовых автомобилей для армии.

Позиция защиты

Адвокат Павловского Ростислав Кравец рассказал, что защита считает это решение политическим и готовит апелляцию и жалобу в ЕСПЧ, сообщает "Прямой".

Что известно о деле