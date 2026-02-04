За экс-главу Госпогранслужбы Дейнеко внесли залог 10 миллионов, – ВАКС

За экс-руководителя Госпогранслужбы генерал-лейтенанта Сергея Дейнека, подозреваемого в причастности к контрабанде сигарет, внесли залог 10 миллионов гривен, определенный судом.

Об этом сообщила пресс-служба ВАКС 24 Канала.

Что известно о деле Дейнеко?

Залог за экс-руководителя Госпогранслужбы генерал-лейтенанта Сергея Дейнека внесли в понедельник, 2 февраля. Его размер составляет 10 миллионов гривен.

В то же время за второго подозреваемого фигуранта дела залог в размере 2 миллиона гривен никто не внес.

Напомним, 30 января ВАКС избрал меры пресечения для экс-главы ГПСУ Сергея Дейнека – 10 миллионов гривен и для начальника отдела пункта пропуска "Соломоново" Александра Марущака – 2 миллиона гривен.

Кроме того, подозреваемые обязаны прибывать к следственному, прокурору и суду по первому требованию; не отлучаться за пределы территории Украины без разрешения следователя, прокурора или суда; сообщать следователю, прокурора и суд об изменении своего места жительства и работы; воздерживаться от общения с подозреваемыми в этом уголовном производстве, свидетелями и любымилюбыми другими лицами относительно обстоятельств, изложенных в подозрении; оставить на хранении в соответствующих органах государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Такая мера пресечения будет действовать до 30 марта 2026 года.

В чем обвиняют Дейнеко?