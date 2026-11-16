1636 транзакций без участия юридических лиц: в ВАКС рассказали, как собирали залог за генерала СБУ Дуку

За генерала СБУ Сергея Дуку, подозреваемого по делу "Карфаген", внесли залог в размере 65 миллионов гривен 1636 отдельными платежами. Все средства перечислили исключительно физические лица, а самый крупный разовый взнос составил 1 миллион гривен.

Как сообщили изданию NV в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда, мера пресечения в отношении чиновника была избрана в рамках расследования НАБУ и САП "Карфаген".

Источники поступления средств и реакция защиты

Отметим, что суд постановил поместить фигуранта под стражу поздно вечером 6 ноября, однако уже утром 13 ноября вся сумма поступила на счета учреждения.

В тот же день подозреваемый вышел из следственного изолятора. У выхода из пенитенциарного учреждения его под аплодисменты встречали люди в военной форме.

Накануне освобождения генерала источники издания "Украинская правда" отмечали, что среди сотрудников спецслужбы распространялись сообщения с призывом оказать финансовую помощь. В рассылках указывались банковские реквизиты ВАКС и номер дела.

По данным журналистов, средства предлагалось перечислять сотрудникам Главного управления Д и контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ.

Оперативники якобы должны были вносить по 50 тысяч гривен, а руководители подразделений и их заместители – по 150 тысяч гривен с отчетностью в виде скриншотов руководству.

В то же время адвокат Дуки Юрий Сухов в эфире "Радио Свобода" опроверг наличие какого-либо принуждения и подчеркнул добровольный характер помощи коллег. Защитник подчеркнул, что сотрудники центрального аппарата сначала планировали внести залог самостоятельно, но впоследствии к этой инициативе подключились регионы.

Сотрудники центрального аппарата собирались внести за него залог. Но когда решение было принято, когда оно уже было объявлено, на следующий день я узнал, что начали звонить из регионов и говорить, что "мы тоже хотим принять участие",

– заявил адвокат.

В самой Службе безопасности Украины журналистские запросы с просьбой прокомментировать кампанию по сбору средств и текущий статус чиновника проигнорировали.

Претензии к антикоррупционерам и вызов в Раду

Оказавшись на свободе, фигурант публично заявил, что располагает доказательствами коррупционных действий внутри НАБУ, и выступил за создание соответствующей временной следственной комиссии в парламенте. На это заявление отреагировал народный депутат Алексей Гончаренко, возглавляющий ВСК по нарушениям в сфере обороны и антикоррупционного законодательства во время военного положения.

Парламентарий вызвал генерала на заседание профильной комиссии Верховной Рады для дачи показаний, и подозреваемый принял это приглашение.

Что было известно ранее?

Как уже сообщалось на нашем сайте, по состоянию на утро 12 ноября за фигуранта внесли 59,8 миллиона гривен, а сбор продолжался со средней скоростью около 11 миллионов гривен в сутки.

Напомним, ранее мы писали, что правоохранителя задержали в начале ноября в ходе разоблачения преступной организации, которую следствие подозревает в прикрытии мошеннических колл-центров и нелегальных бизнес-структур.