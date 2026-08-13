Бывшая посол Украины в США Ольга Стефанишина в комментарии "Украинской правде" сообщила, что 13 августа необходимую сумму залога за нее перечислят бывшие коллеги из юридического бизнеса, с которыми она работала до назначения в правительство.

Экс-дипломатка подчеркнула, что установленная сумма является слишком большой для нее и ее семьи.

Сумма в 6 миллионов гривен, как я и заявляла ранее, – непомерна для меня и моей семьи. Моя позиция относительно суммы остается неизменной, но чтобы не оставлять места для спекуляций вокруг этой ситуации, решено, что залог сегодня внесут бывшие коллеги по юридическому бизнесу, с которыми я работала до работы в правительстве и которые меня защищают, параллельно с тем, пока апелляция рассматривается в суде,

– заявила Стефанишина

Она также напомнила, что залог является гарантийной мерой, средства по которой возвращаются в случае выполнения всех процессуальных требований.

В то же время адвокаты подозреваемой подали апелляционную жалобу, касающуюся как самой меры пресечения, так и суммы залога. Рассмотрение этой жалобы в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда запланировано на 19 августа.

ВАКС 6 августа назначил бывшей чиновнице залог в размере 6 миллионов гривен по делу о незаконном обогащении и недостоверном декларировании.

По версии следствия, она не указала в декларации две квартиры в Киеве, средства на их ремонт, аренду жилья, пользование автомобилем Mercedes-Benz, а также расходы на авиабилеты и лечение матери.

Ранее также отмечалось, что прокуроры настаивали на залоге в размере более 15 миллионов гривен.