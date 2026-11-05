Массовые "заминирования" самолетов всколыхнули Европу: что говорят в Евросоюзе

По Европе прокатилась новая волна сообщений о якобы взрывчатке на борту пассажирских самолетов. Некоторые рейсы пришлось перенаправить, а для сопровождения воздушных судов были задействованы истребители. Масштаб инцидентов заставил Евросоюз отреагировать.

Об этом сообщает ANSA.

Что известно о массовых "заминированиях" самолетов в Европе?

В четверг, 5 ноября, угрозы поступили как минимум на 18 авиарейсов в разных странах Европы. По данным итальянского агентства, сообщения об угрозе взрыва поступали на рейсы, связанные с Италией, Чехией, Болгарией, Румынией и другими европейскими странами. Часть самолетов приземлилась в аэропортах назначения, остальные были вынуждены изменить маршрут.

В частности, самолет авиакомпании Aer Lingus, следовавший из Дублина в Рим, перенаправили на французскую авиабазу Эвре. Его сопровождали французские истребители.

Рейс Wizz Air из Милана в Варшаву из-за аналогичной угрозы приземлился в Вене.

Тем временем самолет Finnair, летевший из Хельсинки в Рим, сопровождали два итальянских истребителя Eurofighter. Воздушное судно приземлилось в аэропорту Фьюмичино, где проверки не выявили опасности.

В Чехии анонимные сообщения о взрывчатке получили сразу четыре самолета, направлявшиеся в Прагу. Два рейса прибыли из Великобритании, по одному – из Ирландии и Греции.

По информации České Noviny, правоохранительные органы проверили все четыре самолета, а также территорию аэропорта имени Вацлава Гавела и его окрестности. Взрывчатки или подозрительных предметов обнаружено не было.

Работа аэропорта не ограничивалась, а расследование передали чешскому Национальному центру по борьбе с терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью.

В Румынии угрозу получил самолет Wizz Air, выполнявший рейс из Милана в Бухарест. На борту находились 182 пассажира и семь членов экипажа.

Самолет благополучно приземлился в аэропорту имени Анри Коанды. Как сообщает Digi24, после проверки воздушного судна, багажа и пассажиров взрывного устройства не обнаружили.

Один из пассажиров рассказал, что после приземления людям пришлось около полутора-двух часов ждать в автобусах, прежде чем пройти дополнительный контроль безопасности.

Также угрозы поступили в адрес трех рейсов Ryanair, направлявшихся в Болгарию. Два самолета приземлились в Софии, а рейс из Лондона – в Пловдиве. Проверки не выявили опасности.

В Бельгии благополучно приземлился самолет польской авиакомпании LOT, летевший из Варшавы в Брюссель. Сообщение о возможном наличии взрывчатки также не подтвердилось.

Кроме того, проверки провели в аэропорту Мадрида, где осмотрели несколько самолетов. Подозрительных предметов не обнаружили.

Как Евросоюз отреагировал на волну угроз?

Еврокомиссар по транспорту Апостолос Цицикостас заявил, что ЕС внимательно следит за ситуацией и поддерживает связь с государствами, затронутыми инцидентами, а также с Европейским агентством авиационной безопасности.

По его словам, на уровне Евросоюза уже задействован механизм обмена информацией по вопросам безопасности авиации.

Любые угрозы гражданскому населению неприемлемы. Обеспечение безопасности граждан остается приоритетом,

– подчеркнул еврокомиссар.

Цицикостас призвал национальные органы власти тщательно расследовать сообщения о взрывчатых веществах и принимать необходимые меры безопасности. Он также подчеркнул важность сотрудничества с аэропортами, авиакомпаниями и правоохранительными органами.

В то же время еврокомиссар подчеркнул, что пока рано делать выводы о том, связаны ли между собой эти инциденты. Цицикостас добавил, что национальные расследования продолжаются.

По данным ANSA, сообщения о якобы взрывчатке поступали на европейские авиарейсы и в предыдущие дни. В частности, 3 ноября угрозы поступили в адрес десяти рейсов, однако все они оказались ложными.