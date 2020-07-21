Луцкий террорист вышел на связь и рассказал о раненом: видео
Луцкий террорист Максим Кривош рассказал журналистам, что в автобусе есть раненый, беременная женщина и ребенок. В целом заложники находятся в плохом состоянии.
Текущую ситуацию в захваченном автобусе луцкий террорист прокомментировал журналистам канала "НТА".
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Максим Кривош заявил, что заложники в автобусе находятся в плохом состоянии. Среди них есть раненый, беременная женщина, а также ребенок.
Полиция не идет навстречу. Заложники в плохом состоянии. Полный автобус. Один человек раненый, одна беременная, один ребенок. Но ни один г**дон не выложил в сеть то, что я просил. А это было нетрудно,
– заявил террорист.
Террорист добавил, что отпустит заложников, когда выполнят его требования. По его словам, "чем больше было бы камер", тем быстрее бы это произошло.
Добавим, что сейчас утверждать, что в автобусе есть раненый, нельзя. Ведь об этом заявил только сам террорист. Однако важно, что Кривош вышел на связь. На записи разговора с журналистами слышно, что его голос уже уставший.
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Захват заложников в Луцке: коротко
- Террорист 21 июля утром сам позвонил в полицию и сообщил, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.
- Он сел в автобус как обычный пассажир, в руках у него был большой рюкзак и сумка.
- Мужчина направил автобус в центр города на Театральную площадь, где он стоит уже более шести часов.
- Террорист пригрозил взорвать себя и всех пассажиров. Он отметил, что у него есть гранаты и другое оружие.
- По предварительной информации, в автобусе примерно 20 человек.
- У людей террорист отобрал телефоны. Некоторым родственникам своих заложников он собственноручно звонил и предупреждал о серьезности своих намерений.
- Мужчина называет себя Максимом Плохим, но его настоящее имя Кривош Максим Степанович.
- В соцсетях он выдвинул свои требования: все чиновники Украины, религиозные и политические деятели должны обнародовать текст и видеообращение с содержанием "Я – террорист в законе". Больше о луцком террористе читайте по ссылке.