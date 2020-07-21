Луцкий террорист Максим Кривош рассказал журналистам, что в автобусе есть раненый, беременная женщина и ребенок. В целом заложники находятся в плохом состоянии.

Текущую ситуацию в захваченном автобусе луцкий террорист прокомментировал журналистам канала "НТА".

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Максим Кривош заявил, что заложники в автобусе находятся в плохом состоянии. Среди них есть раненый, беременная женщина, а также ребенок.

Полиция не идет навстречу. Заложники в плохом состоянии. Полный автобус. Один человек раненый, одна беременная, один ребенок. Но ни один г**дон не выложил в сеть то, что я просил. А это было нетрудно,

– заявил террорист.

Террорист добавил, что отпустит заложников, когда выполнят его требования. По его словам, "чем больше было бы камер", тем быстрее бы это произошло.

Добавим, что сейчас утверждать, что в автобусе есть раненый, нельзя. Ведь об этом заявил только сам террорист. Однако важно, что Кривош вышел на связь. На записи разговора с журналистами слышно, что его голос уже уставший.

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