Луцький терорист вийшов на зв'язок і розповів про пораненого: відео
Терорист Максим Кривош розповів журналістам, що в автобусі є поранений, вагітна жінка і дитина. Загалом заручники перебувають у поганому стані.
Поточну ситуацію в захопленому автобусі луцький терорист прокоментував журналістам каналу "НТА".
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Максим Кривош заявив, що заручники в автобусі перебувають у поганому стані. Серед них є поранений, вагітна жінка, а також дитина.
Поліція не йде назустріч. Заручники в поганому стані. Повний автобус. Одну людину поранено, одна вагітна, одна дитина. Але жоден г**дон не виклав в мережу то, що я просив. А це було неважко,
– заявив терорист.
Та додав, що відпустить заручників, коли виконаються його вимоги. За його словами, "чим більше було б камер", тим швидше б це сталося.
Наголошуємо, що наразі стверджувати, що в автобусі є поранений, не можна. Адже про це заявив лише сам терорист. Однак важливо, що Кривош вийшов на зв’язок. Зі запису розмови з журналістами чутно, що його голос вже втомлений.
Розмова терориста з журналістами: слухайте аудіо
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Захоплення заручників у Луцьку: коротко
- Терорист 21 липня вранці сам зателефонував до поліції та повідомив, що взяв у заручники пасажирів рейсового автобуса.
- Він сів до автобуса як звичайний пасажир, у руках мав великий наплічник і сумку.
- Чоловік спрямував автобус у центр Луцька на Театральний майдан, де він стоїть вже понад шість годин.
- Терорист пригрозив підірвати себе і усіх пасажирів. Він зазначив, що у нього є гранати й інша зброя.
- За попередньою інформацією, в автобусі приблизно 20 людей.
- У людей терорист відібрав телефони. Деяким родичам своїх заручників він власноруч телефонував і попереджав про серйозність своїх намірів.
- Чоловік називає себе Максимом Плохим, але його справжнє його ім'я Кривош Максим Степанович.
- У соцмережах він висунув свої вимоги: усі чиновники України, релігійні і політичні діячі мають оприлюднити текст і відеозвернення зі змістом "Я – терорист в законі". Більше про луцького терориста читайте за посиланням.