Терорист Максим Кривош розповів журналістам, що в автобусі є поранений, вагітна жінка і дитина. Загалом заручники перебувають у поганому стані.

Поточну ситуацію в захопленому автобусі луцький терорист прокоментував журналістам каналу "НТА".

Читайте також Захоплення заручників у Луцьку: що відомо наразі – останні новини

Максим Кривош заявив, що заручники в автобусі перебувають у поганому стані. Серед них є поранений, вагітна жінка, а також дитина.

Поліція не йде назустріч. Заручники в поганому стані. Повний автобус. Одну людину поранено, одна вагітна, одна дитина. Але жоден г**дон не виклав в мережу то, що я просив. А це було неважко,

– заявив терорист.

Та додав, що відпустить заручників, коли виконаються його вимоги. За його словами, "чим більше було б камер", тим швидше б це сталося.

Наголошуємо, що наразі стверджувати, що в автобусі є поранений, не можна. Адже про це заявив лише сам терорист. Однак важливо, що Кривош вийшов на зв’язок. Зі запису розмови з журналістами чутно, що його голос вже втомлений.

Розмова терориста з журналістами: слухайте аудіо

Важливо Поліцейський хотів звільнити з автобуса в Луцьку дитину: у відповідь пролунав постріл – відео

Захоплення заручників у Луцьку: коротко