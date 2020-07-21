Поліцейський хотів, аби з автобуса випустили дитину: у відповідь пролунав постріл – відео / Скриншот з відео

У Луцьку поліцейський знову спробував підійти до автобуса із заручниками. Він хотів домовитися, аби звідти випустили дитину. Однак у відповідь пролунав постріл.