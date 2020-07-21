Поліцейський хотів звільнити з автобуса в Луцьку дитину: у відповідь пролунав постріл – відео
У Луцьку поліцейський знову спробував підійти до автобуса із заручниками. Він хотів домовитися, аби звідти випустили дитину. Однак у відповідь пролунав постріл.
Правоохоронці зробили чергову спробу вступити у перемовини з терористом у Луцьку, інформують у телеграм-каналі "Лучани".
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Поліцейський хотів домовитися, аби з автобуса випустили дитину,
– йдеться у повідомленні.
Однак друга спроба контакту з терористом виявилася невдалою. У відповідь на наближення правоохоронця до автобуса пролунав постріл.
Після цього поліція заборонила знімати транспорт.
Нагадаємо, раніше правоохоронцями вдалося вступити у контакт з терористом. Максим Кривош дозволив передати заручникам воду.
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Захоплення автобуса у Луцьку: коротко
- Терорист 21 липня вранці сам зателефонував до поліції та повідомив, що взяв у заручники пасажирів рейсового автобуса.
- Він сів до автобуса як звичайний пасажир, у руках мав великий наплічник і сумку.
- Чоловік спрямував автобус у центр Луцька на Театральний майдан, де він стоїть вже понад шість годин.
- Терорист пригрозив підірвати себе і усіх пасажирів. Він зазначив, що у нього є гранати й інша зброя.
- За попередньою інформацією, в автобусі приблизно 20 людей.
- У людей терорист відібрав телефони. Деяким родичам своїх заручників він власноруч телефонував і попереджав про серйозність своїх намірів.
- Чоловік називає себе Максимом Плохим, але його справжнє його ім'я Кривош Максим Степанович.
- У соцмережах він висунув свої вимоги: усі чиновники України, релігійні і політичні діячі мають оприлюднити текст і відеозвернення зі змістом "Я – терорист в законі". Більше про луцького терориста читайте за посиланням.