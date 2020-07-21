Полицейский хотел освободить из автобуса в Луцке ребенка: в ответ раздался выстрел – видео
В Луцке полицейский снова попытался подойти к автобусу с заложниками. Он хотел договориться, чтобы оттуда выпустили ребенка. Однако в ответ раздался выстрел.
Правоохранители предприняли очередную попытку вступить в переговоры с террористом в Луцке, информируют в телеграм-канале "Лучаны".
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Полицейский хотел договориться, чтобы из автобуса выпустили ребенка,
– говорится в сообщении.
Однако вторая попытка контакта с террористом оказалась неудачной. В ответ на приближение правоохранителя к автобусу раздался выстрел.
После этого полиция запретила снимать транспорт.
Напомним, ранее правоохранителями удалось вступить в контакт с террористом. Максим Кривош позволил передать заложникам воду.
Полиция пыталась договориться, чтобы выпустили ребенка: смотрите видео
Захват автобуса в Луцке: коротко
- Террорист 21 июля утром сам позвонил в полицию и сообщил, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.
- Он сел в автобус как обычный пассажир, в руках был большой рюкзак и сумка.
- Мужчина направил автобус в центр Луцка на Театральную площадь, где он стоит уже более 6 часов.
- Террорист пригрозил взорвать себя и всех пассажиров. Он отметил, что у него есть гранаты и другое оружие.
- По предварительной информации, в автобусе примерно 20 человек.
- У людей террорист отобрал телефоны. Некоторым родственникам своих заложников он собственноручно звонил и предупреждал о серьезности своих намерений.
- Мужчина называет себя Максимом Плохим, но его настоящее его имя Кривош Максим Степанович.
- В соцсетях он выдвинул свои требования: все чиновники Украины, религиозные и политические деятели должны обнародовать текст и видеообращение с содержанием "Я – террорист в законе". Больше о луцком террористе читайте по ссылке.