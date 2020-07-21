Полицейский хотел, чтобы из автобуса выпустили ребенка: в ответ раздался выстрел – видео / Скриншот из видео

В Луцке полицейский снова попытался подойти к автобусу с заложниками. Он хотел договориться, чтобы оттуда выпустили ребенка. Однако в ответ раздался выстрел.