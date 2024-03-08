В эфире 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан оценил назначение Залужного.
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По словам военного эксперта, это, как минимум, сотрудничество украинской армии и народа с нашими главными партнерами. Все прекрасно помнят участие Великобритании, в частности спецслужб и премьера, в нашей беде. Тогда британцы подставили плечо и мы выдержали удар.
Генерала победы – можно даже так назвать (Залужного – 24 Канал), ведь выдержал и подготовился к удару. Было видно, что готовились вооруженные силы к удару россиян, даже иногда в скрытой форме,
– отметил Роман Свитан.
Он отметил, что дальше генерал Залужный видит себя в дипломатии. Еще и на таком уровне, как посольство Великобритании. Впоследствии, когда наберется дипломатического опыта, может вернуться выполнять задачи в Украине на разных уровнях.
"Здесь нет никакой измены или какой-то отсылки. Это одобренное действие самим генералом Залужным, поэтому это назначение надо точно воспринимать как положительный момент", – отметил Роман Свитан, ссылаясь на собственные источники.
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Роман Свитан отметил, что металлургическая отрасль вместе с углеводородной получает основное внешнее финансирование. То есть они хорошо представляются на внешних рынках.
Россия на "всех парах" двигает свой металл в Европу. Сталь, чугун, руда и так далее – все это полным ходом идет в Европу,
– подчеркнул Свитан.
"При этом европейцы отказываются от нашего производства. А у нас очень много металлургических предприятий, которые просто не могут пробиться на европейский рынок, ведь там все оккупировали россияне", – добавил военный эксперт.
По его словам, именно поэтому это легальные военные цели. Российская экономика сейчас переведена на военные рельсы, а получение валюты – не важно в каком виде и через какие механизмы – это легальная военная цель.
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