Представитель ГУР Вадим Скибицкий рассказал, что Россия получает от КНДР артиллерийские снаряды, изготовленные 50 лет назад. Они или непригодны к использованию, или требуют тщательной проверки.
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России не хватает собственных снарядов
Согласно статистике, Россия уже импортировала 1,5 миллиона боеприпасов из КНДР. Скибицкий заметил, что Северная Корея отдает старые вещи и просит в обмен определенные технологии, в частности, ракетные и подводные технологии с целью развития собственной оборонной промышленности.
Это еще раз доказывает, что России не хватает собственных производственных мощностей для быстрого и мощного наращивания производства ракет. Если бы она этого не делала, то зачем бы она просила об этом Северную Корею,
– спросил Скибицкий.
В то же время военные Южной Кореи, заявили в прошлом месяце, что, в соответствии с размерами контейнеров, отправленных в Россию, КНДР могла поставить три миллиона артиллерийских снарядов.
Ходжес объяснил, о чем говорит поставка России боеприпасов из КНДР
- Россия вынуждена выпрашивать боеприпасы у Северной Кореи, ведь не способна вести войну в долгой перспективе. Это свидетельствует о слабости и уязвимости страны-агрессора. Об этом заявил генерал в отставке Бен Ходжес, экс-командующий армии США в Европе. По его словам, сейчас Украина и ее союзники должны сделать все, чтобы разорвать "дружеские связи" между Россией и КНДР.
- По словам Ходжеса, на Северную Корею сейчас наложено больше санкций, чем на любую другую страну. Поэтому, вероятно, только санкциями противодействовать сотрудничеству – бесполезно.
- Он также отметил, что в этом контексте действует определенная цепь: Россия нападает на Украину. Иран атакует Израиль и Красное море через своих марионеток - хуситов, ХАМАС и Хезболу. А Северная Корея и Китай за этим наблюдают.