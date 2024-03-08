Представитель ГУР Вадим Скибицкий рассказал, что Россия получает от КНДР артиллерийские снаряды, изготовленные 50 лет назад. Они или непригодны к использованию, или требуют тщательной проверки.

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России не хватает собственных снарядов

Согласно статистике, Россия уже импортировала 1,5 миллиона боеприпасов из КНДР. Скибицкий заметил, что Северная Корея отдает старые вещи и просит в обмен определенные технологии, в частности, ракетные и подводные технологии с целью развития собственной оборонной промышленности.

Это еще раз доказывает, что России не хватает собственных производственных мощностей для быстрого и мощного наращивания производства ракет. Если бы она этого не делала, то зачем бы она просила об этом Северную Корею,

– спросил Скибицкий.

В то же время военные Южной Кореи, заявили в прошлом месяце, что, в соответствии с размерами контейнеров, отправленных в Россию, КНДР могла поставить три миллиона артиллерийских снарядов.

Ходжес объяснил, о чем говорит поставка России боеприпасов из КНДР