Представник ГУР Вадим Скібіцький розповів, що Росія отримує від КНДР артилерійські снаряди, виготовлені 50 років тому. Вони або непридатні до використання, або потребують ретельної перевірки.
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Росії не вистачає власних снарядів
Відповідно до статистики, Росія вже імпортувала 1,5 мільйона боєприпасів з КНДР. Скібіцький зауважив, що Північна Корея віддає старі речі і просить в обмін певні технології, зокрема, ракетні та підводні технології з метою розвитку власної оборонної промисловості.
Це ще раз доводить, що Росії не вистачає власних виробничих потужностей для швидкого і потужного нарощування виробництва ракет. Якби вона цього не робила, то навіщо б вона просила про це Північну Корею,
– запитав Скібіцький.
Водночас військові Південної Кореї, заявили минулого місяця, що, відповідно до розмірів контейнерів, відправлених до Росії, КНДР могла поставити три мільйони артилерійських снарядів.
Годжес пояснив, про що говорить постачання Росії боєприпасів з КНДР
- Росія вимушена випрошувати боєприпаси у Північної Кореї, адже не здатна вести війну у довгій перспективі. Це свідчить про слабкість та вразливість країни-агресора. Про це заявив генерал у відставці Бен Годжес, екскомандувач армії США в Європі. За його словами, наразі Україна та її союзники мають зробити усе, аби розірвати "дружні зв'язки" між Росією та КНДР.
- За словами Годжеса, на Північну Корею наразі накладено більше санкцій, ніж на будь-яку іншу країну. Тож, імовірно, лише санкціями протидіяти співпраці – марно.
- Він також зазначив, що у цьому контексті діє певний ланцюг: Росія нападає на Україну. Іран атакує Ізраїль і Червоне море через своїх маріонеток — хуситів, ХАМАС та Хезболу. А Північна Корея і Китай за цим спостерігають.