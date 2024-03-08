В ефірі 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан оцінив призначення Залужного.
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За словами військового експерта, це, як мінімум, співпраця української армії та народу з нашими головними партнерами. Всі чудово памʼятають участь Великої Британії, зокрема спецслужб та премʼєра, у нашій біді. Тоді британці підставили плече й ми витримали удар.
Генерала перемоги – можна навіть так назвати (Залужного – 24 Канал), адже витримав й підготувався до удару. Було видно, що підготовлювалися збройні сили до удару росіян, навіть інколи в прихованій формі,
– зазначив Роман Світан.
Він зазначив, що далі генерал Залужний бачить себе у дипломатії. Ще й на такому рівні, як посольство Великої Британії. Згодом, коли набереться дипломатичного досвіду, може повернутися виконувати задачі в Україні на різних рівнях.
"Тут немає ніякої зради чи якогось відсилання. Це схвалена дія самим генералом Залужним, тому це призначення треба точно сприймати як позитивний момент", – наголосив Роман Світан, посилаючись на власні джерела.
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Роман Світан наголосив, що металургійна галузь разом з вуглеводневою отримує основне зовнішнє фінансування. Тобто вони добре представляються на зовнішніх ринках.
Росія на "всіх парах" рухає свій метал до Європи. Сталь, чавун, руда і так далі – усе це повним ходом йде в Європу,
– наголосив Світан.
"При цьому європейці відмовляються від нашого виробництва. А в нас дуже багато металургійних підприємств, які просто не можуть пробитися на європейський ринок, адже там все окупували росіяни", – додав військовий експерт.
За його словами, саме тому це легальні військові цілі. Російська економіка зараз переведена на військові рейки, а отримання валюти – не важливо в якому вигляді та через які механізми – це легальна військова ціль.
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