В ефірі 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан оцінив призначення Залужного.

Важливо Залужний буде послом після відставки з посади Головнокомандувача: біографія "залізного генерала"

Нова посада Залужного

За словами військового експерта, це, як мінімум, співпраця української армії та народу з нашими головними партнерами. Всі чудово памʼятають участь Великої Британії, зокрема спецслужб та премʼєра, у нашій біді. Тоді британці підставили плече й ми витримали удар.

Генерала перемоги – можна навіть так назвати (Залужного – 24 Канал), адже витримав й підготувався до удару. Було видно, що підготовлювалися збройні сили до удару росіян, навіть інколи в прихованій формі,

– зазначив Роман Світан.

Він зазначив, що далі генерал Залужний бачить себе у дипломатії. Ще й на такому рівні, як посольство Великої Британії. Згодом, коли набереться дипломатичного досвіду, може повернутися виконувати задачі в Україні на різних рівнях.

"Тут немає ніякої зради чи якогось відсилання. Це схвалена дія самим генералом Залужним, тому це призначення треба точно сприймати як позитивний момент", – наголосив Роман Світан, посилаючись на власні джерела.

БпЛА атакував завод у Росії

7 березня у Череповці Вологодської області РФ стався вибух у районі металургійного комбінату "Северсталь". Губернатор області підтвердив, що інцидент стався через влучання безпілотника

Роман Світан наголосив, що металургійна галузь разом з вуглеводневою отримує основне зовнішнє фінансування. Тобто вони добре представляються на зовнішніх ринках.

Росія на "всіх парах" рухає свій метал до Європи. Сталь, чавун, руда і так далі – усе це повним ходом йде в Європу,

– наголосив Світан.

"При цьому європейці відмовляються від нашого виробництва. А в нас дуже багато металургійних підприємств, які просто не можуть пробитися на європейський ринок, адже там все окупували росіяни", – додав військовий експерт.

За його словами, саме тому це легальні військові цілі. Російська економіка зараз переведена на військові рейки, а отримання валюти – не важливо в якому вигляді та через які механізми – це легальна військова ціль.

Останні новини щодо війни Росії проти України