Залужный сам хотел работать в дипломатии: Зеленский обьяснил новую должность экс-главкома

Президент Зеленский согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность посла Украины в Великобритании. В вечернем обращении глава государства прокомментировал свое решение.

Украинский лидер отметил, что пытался выполнить пожелания самого экс-главкома.

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Почему Зеленский выбрал Залужного послом в Британию

В традиционном обращении к украинцам за 7 марта президент сообщил, что определился с кандидатурой на должность посла Украины в Великобритании. Им Зеленский избрал бывшего главкома Валерия Залужного. Глава государства заверил, что генерал сам выразил желание развиваться в области дипломатии.

Генерал Валерий Залужный говорил мне именно о таком направлении для себя – дипломатическом,

– сказал Зеленский.

По словам президента, Министерство иностранных дел Украины направило соответствующий запрос на агреман и ждет ответа от Британии.

Зеленский считает, что это назначение укрепит союз с Лондоном.

Напомним, что должность посла Украины в Британии вакантна еще с конца июля 2023 года, когда Зеленский уволил Вадима Пристайко.

"Беспрецедентный уровень сотрудничества"

Также глава государства сегодня встретился с министром обороны Великобритании в Киеве.

С Грантом Шаппсом Зеленский обсудил дальнейшее сотрудничество двух государств.

Приоритеты очевидны: ПВО, дальнобойное оружие, артиллерия. Поставка и совместное производство,

– отметил украинский лидер.

Кроме того, политики говорили о привлечении каждого оккупанта и России как государства к ответственности за военные преступления.

Зеленский подчеркнул, что Украина достигла "исторически беспрецедентного уровня сотрудничества" с Великобританией.

Именно с Лондоном Киев подписал первое двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. "Должны полностью его реализовать – ради нашей общей силы", – отметил президент.

Также известно, что во время своего визита глава Минобороны Британии заверил, что его страна профинансирует более 10 тысяч дронов для Украины на общую сумму более 325 миллионов фунтов.

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