Редакция 24 Канала собрала лучшие фразы Валерия Залужного, озвученные им. Вспомним меткие заявления теперь уже бывшего главнокомандующего ВСУ!
Читайте также Спасибо, господин генерал: украинцы выражают уважение Залужному после отставки
О войне, ВСУ и контрнаступлении
"Мы не выбирали войну. Но мы приняли бой. И сам Бог на нашей стороне. Нам хватит сил одолеть врага"
***
"Мы уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю – или добровольно, или по мобилизации."
***
"Сущность этой войны заключается в том, что если сейчас мы не уничтожим этого врага, то будем уничтожены."
***
"К сожалению, герои умирают. Они обретают вечную жизнь и вечную славу, остаются нашим духовным ориентиром и примером для грядущих поколений украинцев."
***
"То что, происходит, и то, что мы держимся, – это украинские люди. Это украинский солдат и сержант, украинский офицер, которые ежедневно гибнут, калечатся, но держат свои позиции."
***
"Раздражает, когда говорят, что контрнаступление началось медленнее, чем ожидалось. Это не шоу, за которым наблюдает весь мир, на которое делают ставки или что-то еще. Каждый день и каждый метр даются кровью."
***
"Потому, что противник использует авиацию другого поколения. Это как будто мы сейчас пошли бы в наступление с луком и стрелами."
Залужный о войне / Коллаж 24 Канала
О ценностях, цели, мечты и победе
"Единство – наше главное оружие."
***
"Как бы трудно нам ни было, но уж точно не будет стыдно."
***
"Независимость возможна только тогда, когда есть люди, готовые за нее бороться."
***
"Мы будем бороться, пока хватит сил. Наша цель – освободить всю украинскую землю от российской оккупации. ВСУ не примут никаких переговоров, пока РФ не оставит захваченные территории."
***
"Мне хотелось бы, чтобы освободили наши оккупированные территории, чтобы Крым и Донбасс стали украинскими, чтобы там замаячили наши флаги, чтобы закончилась война."
***
"Наша победа однозначно – освобождение всей оккупированной территории Украины. Вся территория должна быть свободной. Но этого мало. Украина как государство должно сделать все, чтобы все, что произошло и началось 24 февраля, никогда не повторилось."
***
"Победа для нас – это освобожденная территория и мощные, сверхсовременные, боеспособные и, видимо, очень большие Вооруженные Силы Украины, которые не дадут РФ повторить то, что произошло и то, что происходит сейчас."
***
"Пока все держится на плечах простых людей. Все победы, которые были, они были добыты жизнями наших украинцев, которые положили свою жизнь, освободив Херсон, освобождая Харьковщину, Черниговщину, Сумщину и Киев и Киевскую область."
Залужный о единстве / Коллаж 24 Канала
О враге и ядерном шантаже
"Все, что мы делали, когда началась полномасштабная агрессия, – это реализовывали не только знания, которые мы уже имели в 2014 году, но и навыки и опыт, которые получили с тех пор. И самый важный опыт, который мы имели и который практикуем почти как религию – это то, что россиян и любых других врагов надо убивать. Только убивать. И не бояться, самое главное, этого делать. И это то, что мы делаем".
***
"Меня это нисколько не останавливает. Мы делаем свою работу. Все эти сигналы почему-то идут извне: Бойтесь ядерного удара. Так что, мы должны сдаться?"
Обратим внимание, что вечером 8 февраля Владимир Зеленский назначил вместо Валерия Залужного Александра Сырского. Отныне он стал главнокомандующим ВСУ.
Глава государства отметил, что у него успешный опыт защиты. Ведь Сырский провел Киевскую оборонительную операцию. Он также имеет успешный опыт наступления – Харьковская освободительная операция. Именно поэтому Владимир Зеленский назначил главнокомандующим именно генерал-полковника Сырского.