Редакция 24 Канала собрала лучшие фразы Валерия Залужного, озвученные им. Вспомним меткие заявления теперь уже бывшего главнокомандующего ВСУ!

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О войне, ВСУ и контрнаступлении

"Мы не выбирали войну. Но мы приняли бой. И сам Бог на нашей стороне. Нам хватит сил одолеть врага"

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"Мы уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю – или добровольно, или по мобилизации."

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"Сущность этой войны заключается в том, что если сейчас мы не уничтожим этого врага, то будем уничтожены."

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"К сожалению, герои умирают. Они обретают вечную жизнь и вечную славу, остаются нашим духовным ориентиром и примером для грядущих поколений украинцев."

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"То что, происходит, и то, что мы держимся, – это украинские люди. Это украинский солдат и сержант, украинский офицер, которые ежедневно гибнут, калечатся, но держат свои позиции."

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"Раздражает, когда говорят, что контрнаступление началось медленнее, чем ожидалось. Это не шоу, за которым наблюдает весь мир, на которое делают ставки или что-то еще. Каждый день и каждый метр даются кровью."

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"Потому, что противник использует авиацию другого поколения. Это как будто мы сейчас пошли бы в наступление с луком и стрелами."



Залужный о войне / Коллаж 24 Канала

О ценностях, цели, мечты и победе

"Единство – наше главное оружие."

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"Как бы трудно нам ни было, но уж точно не будет стыдно."

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"Независимость возможна только тогда, когда есть люди, готовые за нее бороться."

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"Мы будем бороться, пока хватит сил. Наша цель – освободить всю украинскую землю от российской оккупации. ВСУ не примут никаких переговоров, пока РФ не оставит захваченные территории."

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"Мне хотелось бы, чтобы освободили наши оккупированные территории, чтобы Крым и Донбасс стали украинскими, чтобы там замаячили наши флаги, чтобы закончилась война."

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"Наша победа однозначно – освобождение всей оккупированной территории Украины. Вся территория должна быть свободной. Но этого мало. Украина как государство должно сделать все, чтобы все, что произошло и началось 24 февраля, никогда не повторилось."

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"Победа для нас – это освобожденная территория и мощные, сверхсовременные, боеспособные и, видимо, очень большие Вооруженные Силы Украины, которые не дадут РФ повторить то, что произошло и то, что происходит сейчас."

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"Пока все держится на плечах простых людей. Все победы, которые были, они были добыты жизнями наших украинцев, которые положили свою жизнь, освободив Херсон, освобождая Харьковщину, Черниговщину, Сумщину и Киев и Киевскую область."



Залужный о единстве / Коллаж 24 Канала

О враге и ядерном шантаже

"Все, что мы делали, когда началась полномасштабная агрессия, – это реализовывали не только знания, которые мы уже имели в 2014 году, но и навыки и опыт, которые получили с тех пор. И самый важный опыт, который мы имели и который практикуем почти как религию – это то, что россиян и любых других врагов надо убивать. Только убивать. И не бояться, самое главное, этого делать. И это то, что мы делаем".

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"Меня это нисколько не останавливает. Мы делаем свою работу. Все эти сигналы почему-то идут извне: Бойтесь ядерного удара. Так что, мы должны сдаться?"

Обратим внимание, что вечером 8 февраля Владимир Зеленский назначил вместо Валерия Залужного Александра Сырского. Отныне он стал главнокомандующим ВСУ.

Глава государства отметил, что у него успешный опыт защиты. Ведь Сырский провел Киевскую оборонительную операцию. Он также имеет успешный опыт наступления – Харьковская освободительная операция. Именно поэтому Владимир Зеленский назначил главнокомандующим именно генерал-полковника Сырского.