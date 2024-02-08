Редакція 24 Каналу зібрала найкращі фрази Валерія Залужного, озвучені ним. Пригадаймо влучні заяви тепер уже колишнього головнокомандувача ЗСУ!

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Про війну, ЗСУ та контрнаступ

"Ми не обирали війну. Але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога."

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"Ми знищимо всіх, хто зі зброєю прийде на нашу землю – чи добровільно, чи за мобілізацією."

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"Сутність цієї війни полягає в тому, що якщо зараз ми не знищимо цього ворога, то будемо знищеними."

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"На жаль, герої вмирають. Вони здобувають вічне життя й вічну славу, залишаються нашим духовним орієнтиром і прикладом для прийдешніх поколінь українців."

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"Те що, відбувається, і те, що ми тримаємось, – це українські люди. Це український солдат і сержант, український офіцер, які щодня гинуть, калічаться, але тримають свої позиції."

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"Дратує, коли кажуть, що контрнаступ розпочався повільніше, ніж очікувалося. Це не шоу, за яким спостерігає весь світ, на яке роблять ставки або щось іще. Кожен день і кожен метр даються кров'ю."

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"Тому, що противник використовує авіацію іншого покоління. Це ніби ми зараз пішли б у наступ із луком і стрілами."



Залужний про війну / Колаж 24 Каналу

Про цінності, мету, мрії та перемогу

"Єдність – наша головна зброя."

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"Як би важко нам не було, але вже точно не буде соромно."

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"Незалежність можлива тільки тоді, коли є люди, готові за неї боротися."

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"Ми будемо боротися, доки стане сил. Наша мета – звільнити всю українську землю від російської окупації. ЗСУ не приймуть жодних перемовин, доки РФ не залишить захоплені території."

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"Мені хотілося б, щоб звільнили наші окуповані території, щоб Крим і Донбас стали українськими, щоб там замайоріли наші прапори, щоб закінчилася війна."

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"Наша перемога однозначно – звільнення усієї окупованої території України. Вся територія має бути звільна. Але цього замало. Україна як держава має зробити усе, щоб все, що відбулося і розпочалося 24 лютого, ніколи не повторилось."

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"Перемога для нас – це звільнена територія і потужні, надсучасні, боєздатні та, мабуть, дуже великі Збройні Сили України, які не дадуть РФ повторити те, що відбулося і те, що відбувається зараз."

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"Поки що все тримається на плечах простих людей. Всі перемоги, які були, вони були здобуті життями наших українців, які поклали своє життя, звільнивши Херсон, звільняючи Харківщину, Чернігівщину, Сумщину і Київ та Київщину."



Залужний про єдність / Колаж 24 Каналу

Про ворога та ядерний шантаж

"Усе, що ми робили, коли почалася повномасштабна агресія, – це реалізовували не лише знання, які ми вже мали у 2014 році, а й навички та досвід, які здобули з того часу. І найважливіший досвід, який ми мали і який практикуємо майже як релігію – це те, що росіян і будь-яких інших ворогів треба вбивати. Тільки вбивати. І не боятися, найголовніше, цього робити. І це те, що ми робимо".

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"Мене це анітрохи не зупиняє. Ми робимо свою роботу. Усі ці сигнали чомусь ідуть ззовні: Бійтеся ядерного удару. То що, ми маємо здатися?"

Звернімо увагу, що ввечері 8 лютого Володимир Зеленський призначив замість Валерія Залужного Олександра Сирського. Віднині він став головнокомандувачем ЗСУ.

Глава держави наголосив, що у нього успішний досвід захисту. Адже Сирський провів Київську оборонну операцію. Він також має успішний досвід наступу – Харківська визвольна операція. Саме тому Володимир Зеленський призначив головнокомандувачем саме генерал-полковника Сирського.