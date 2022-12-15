Залужный анонсировал большую операцию ВСУ: она уже "на подходе"

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный анонсировал масштабную операцию, над которой уже работает армия. Однако для успеха ВСУ нужно больше оружия.

Эта операция, так сказать, "на подходе", однако наблюдать ее люди пока не могут. Украинская армия требует больше ресурсов, в частности боеприпасов.

Кстати говоря Россия готовит 200 тысяч новых солдат, – Залужный оценил возможное повторное наступление на Киев

С такими ресурсами я не могу проводить новые крупные операции, хотя мы сейчас работаем над одной из них,

– рассказал главнокомандующий.

Выйти на границы 23 февраля – реально

Залужный точно знает, что ВСУ может победить врага, но для этого требуются ресурсы. Он назвал ориентировочное количество: 300 танков, 600 – 700 БМП, 500 гаубиц.

Тогда, по словам генерала, вполне реально выйти на рубеж 23 февраля. Однако двумя бригадами это реализовать не получится. ВСУ получает меньше, чем нужно. Залужный подытожил, что армия может и должна забрать гораздо больше своей территории.

Россияне могут еще раз пойти на Киев

Главнокомандующий предупредил, что россияне готовят около 200 тысяч новых солдат. Он не сомневается, что оккупанты еще раз пойдут на Киев.

Вероятность повторного наступления на столицу Залужный объяснил следующим тезисом. Он констатировал, что мобилизация в России, к сожалению, сработала. Захватчики имеют в резерве 1,2 – 1,5 миллиона человек.