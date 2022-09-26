"Они гнали солдат на бойню, мне это подходило": Залужный был шокирован просчетами россиян
Источник:Time
Валерий Залужный рассказал, что в первые дни полномасштабного вторжения украинские войска заманивали российских оккупантов вглубь Украины, чтобы эффективнее уничтожать их и их логистику.
Залужный рассказал, что после полномасштабного вторжения у него были две стратегические цели для обороны Украины.
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Самая первая – не позволить Киеву упасть. Что касается других направлений – пытались нанести врагу наибольшие потери, даже если в некоторых местах это потребовало бы потери территории.
Россиян пустили вперед, а затем уничтожили
Цель ВСУ заключалась в том, чтобы позволить россиянам продвинуться вперед, а затем уничтожить их колонны на фронте и линии снабжения в тылу. На шестой день вторжения Залужный сообразил, что это работает. К примеру, россияне не смогли захватить аэропорты вблизи Киева и продвинулись достаточно глубоко, чтобы оставить незащищенными линии поставки.
Россияне гнали своих солдат на бойню
Также главнокомандующий ВСУ удивился из-за промахов россии. Он отметил, что оккупанты просто гнали своих солдат на бойню. Однако этот вариант играл на руку Украине.
"Они выбрали тот сценарий, который мне больше всего подходил", – добавил Залужный.
Кстати, журнал Time посвятил обложку и статью Залужному. Выпуск будет называться "Генерал: Валерий Залужный и украинский путь войны". Статья будет называться "Внутри украинского контрудара, изменившего ход войны".
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