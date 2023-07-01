Интервью Залужного в ежедневной оперативной сводке на 24 Канале, в частности, проанализировал и военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан. Кроме того, Залужный рассказал и о том, сколько самолетов нужно Украине.
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Интервью Залужного
Свитан рассказал, что готов подписаться под каждым словом Залужного в интервью. Наш генерал уже раздраженно говорит информационному сообществу наших партнеров, что контрнаступление – это не шоу. Война – это трудная работа, которой учатся годами, и мгновенных побед не бывает.
Первая задача ВСУ – это уничтожение российских войск. Это можно делать разными способами, однако для этого нужно военное снаряжение. Военные партнеры Украине дают нам его либо в незначительном количестве, либо до сих пор не могут принять политическое решение по определенным видам вооружения.
- Кассетные боеприпасы. Их много в США. Ни мы, ни Россия, ни США не подписывали никаких документов, ограничивающих их использование. Это ускорило бы продвижение наших войск.
- Atacms. Если бы ВСУ получили их около 1000 единиц, то уже уничтожили бы все военные объекты россиян на оккупированной территории Украины. 500 – в Крым, 500 – на материковую часть.
- F-16. Это быстрота наших войск.
Неудачная атака россиян возле Равнополя
Россияне пытались вернуть себе позиции на Равнопольском выступлении, которое они недавно потеряли. Однако их контратаки не будут иметь здесь никакого успеха. У окупантов уже недостаточно сил и средств для эффективной обороны, поэтому, не зря, они тянут на фронт танки Т-54.
Неудачная атака россиян у Ровно / Скриншот Deep State Map
Для ВСУ атаки россиян на этом плацдарме даже более выгодны, чем их оборона. Уничтожать вражеские войска и технику гораздо проще в чистом поле, когда они двигаются, чем когда сидят в окопах. Кроме того, подобную картину вскоре можно будет наблюдать на Авдеевском выступлении, которое мы уже начинаем подрезать с юга.
Оперативный свод от Свитана: смотрите видео
Россияне рано или поздно отойдут из Бахмута
По словам военного эксперта, рано или поздно россиянам придется уйти из Бахмута. Им выгоднее будет держать оборону на линии Горловка – Попасная – Лисичанск. Это начало Донецкого кряжа. Однако ВСУ не будут в лоб пробивать эту оборону, ведь гораздо выгоднее будет обойти ее либо слева, либо справа.
Россияне отойдут на линию Горловка – Попасная – Лисичанск / Скриншот Deep State Map
Впрочем, скорее всего россияне точно не будут отступать отсюда до саммита НАТО 11 – 12 июля. Однако после него вполне можно ожидать "жеста доброй воли". К тому же, не только на Бахмутско-Соледарском выступлении, но и на других таких выступлениях по всей линии фронта.
Интервью Залужного: главное
- Залужного раздражает, когда контрнаступление ВСУ называют медленным. Каждый метр дается кровью.
- Главнокомандующий ВСУ заявил, что "мятеж Пригожина" не оказал существенного влияния на ситуацию на поле боя. Одна из главных задач для него сейчас – подготовиться к возможным угрозам "вагнеровцев" с севера.
- По словам Залужного, танки Leopard уже работают на фронте, но там они просто мишень. На линии фронта ВСУ требуется гораздо больше снарядов, оружия, техники и самолетов.