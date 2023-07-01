Інтерв'ю Залужного в щоденному оперативному зведенні на 24 Каналі, зокрема, проаналізував і військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан. Крім того, Залужний розповів і про те, скільки літаків потрібно Україні.

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Інтерв'ю Залужного

Світан розповів, що готовий підписатися під кожним словом Залужного в інтерв'ю. Наш генерал уже роздратовано говорить інформаційній спільноті наших партнерів, що контрнаступ – це не шоу. Війна – це важка робота, якій учаться роками, й миттєвих перемог не буває.

Перше завдання ЗСУ – це знищення російських військ. Це можна робити різними способами, однак для цього потрібне військове спорядження. Військові партнери Україні дають нам його або в незначній кількості, або й досі не можуть прийняти політичне рішення щодо певних видів озброєння.

Касетні боєприпаси. Їх багато у США. Ані ми, ані Росія, ані США не підписували жодних документів, що обмежують їхнє використання. Це пришвидшило б просування наших військ.

Atacms. Якби ЗСУ отримали їх близько 1000 одиниць, то вже б знищили всі військові об'єкти росіян на окупованій території України. 500 – на Крим, 500 – на материкову частину.

F-16. Це швидкість наших військ.

Невдала атака росіян біля Рівнополя

Росіяни намагались повернути собі позиції на Рівнопільському виступу, який вони нещодавно втратили. Однак їхні контратаки не будуть мати тут ніякого успіху. В окупантів уже недостатньо сил і засобів для ефективної оборони, тож, не дарма, вони тягнуть на фронт танки Т-54.



Невдала атака росіян біля Рівнополя / Скриншот Deep State Map

Для ЗСУ атаки росіян на цьому плацдармі навіть вигідніші, ніж їхня оборона. Знищувати ворожі війська та техніку значно простіше в чистому полі, коли вони рухаються, ніж коли сидять в окопах. Крім того, подібну картину незабаром можна буде спостерігати на Авдіївському виступу, який ми вже починаємо підрізати з півдня.

Оперативне зведення від Світана: дивіться відео

Росіяни рано чи пізно відійдуть з Бахмута

За словами військового експерта, рано чи пізно росіянам доведеться піти з Бахмута. Їм вигідніше буде тримати оборону на лінії Горлівка – Попасна – Лисичанськ. Це початок Донецького кряжу. Однак ЗСУ не будуть у лоб пробивати цю оборону, адже значно вигідніше буде обійти її або зліва, або справа.



Росіяни відійдуть на лінію Горлівка – Попасна – Лисичанськ / Скриншот Deep State Map

Утім радше за все росіяни точно не відступатимуть звідси до саміту НАТО 11 – 12 липня. Однак після нього цілком можна чекати "жесту доброї волі". До того ж не лише на Бахмутсько-Соледарському виступу, а й на інших таких виступах по всій лінії фронту.

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