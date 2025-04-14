Залужный и Буданов не являются частью властной команды, – политический обозреватель

Военные, которые имеют самый высокий рейтинг общественного доверия, в частности, экс-главнокомандующий, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный и начальник ГУР Кирилл Буданов, не фигурируют как часть властной команды.

Такое мнение высказал политический обозреватель "Украинской правды" Роман Романюк в очередном выпуске общественно-политического подкаста "УП-2".

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По его убеждению, общая картина выборов в Украине будет зависеть от того, кто выйдет в “народные герои”.

Кирилл Буданов и Валерий Залужный потенциально могли быть определенными столпами условной новой партии власти. Но если сейчас посмотреть по электоральным опросам, то и один, и второй воспринимаются уже более как оппозиционные фигуры, чем как провластные,

– отметил Романюк.

Он подчеркнул, что по состоянию на сегодня не поступало никаких подтверждений того, что Залужный или Буданов есть или планируют стать участниками политической команды действующего президента Владимира Зеленского.

"У Банковой пока нет военных, которых можно было бы вписать в первую десятку партии Зеленского, и которые бы принесли электоральную поддержку. Те, кто сегодня фигурирует в рейтингах не являются частью властной команды", – констатировал аналитик.