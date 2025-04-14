Таку думку висловив політичний оглядач "Української правди" Роман Романюк у черговому випуску суспільно-політичного подкасту "УП-2".

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На його переконання, загальна картина виборів в Україні залежатиме від того, хто вийде в “народні герої”.

Кирило Буданов і Валерій Залужний потенційно могли бути певними стовпами умовної нової партії влади. Але якщо зараз подивитися по електоральних опитуваннях, то і один, і другий сприймаються вже більш як опозиційні фігури, ніж як провладні,

– зазначив Романюк.

Він підкреслив, що станом на сьогодні не надходило жодних підтверджень того, що Залужний або Буданов є або планують стати учасниками політичної команди чинного президента Володимира Зеленського.

"У Банкової наразі немає військових, яких можна було б вписати в першу десятку партії Зеленського, і які б принесли електоральну підтримку. Ті, хто сьогодні фігурує в рейтингах не є частиною владної команди", – констатував аналітик.