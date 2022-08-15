"Вместе победим": Залужный и Резников поздравили Польшу с Днем вооруженных сил на польском

В Польше традиционно 15 августа отмечают праздник Войска Польского – День вооруженных сил. Он приходится на годовщину Варшавской битвы, когда Польша отстояла свою государственность.

С праздником друзей-поляков поздравили главнокомандующий ВСУ, министр обороны Украины и спикер украинского парламента, сообщает 24 канал.

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Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный поздравил своих польских коллег. Он напомнил, что в Варшавской битве поляки отстояли свою государственность и спасли Европу от большевистского нашествия.

Союзником Польши в этой войне была Украинская Народная Республика. Сегодня, как и 102 года назад, мы снова вместе противостоим общему многовековому врагу. Искренне благодарен польскому народу за помощь и поддержку в это сложное время!

– подчеркнул Залужный.

Он подчеркнул, что Украина сейчас борется и за нашу, и за их свободу. И вместе мы победим.

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К поздравлениям присоединился и министр обороны Алексей Резников. Он, как и Валерий Залужный, обратился к полякам на польском языке. Резников пожелал Польше процветания и согласия, а также искренне поблагодарил за неоценимую военную помощь и политическую поддержку.

"С такими друзьями и партнерами, как Польша, Украина одержит победу, которая принесет мир и спокойствие Европе. Пусть у Польской армии будет устойчивость и профессионализм, чтобы защитить Польшу и ее союзников от любых захватчиков", – подчеркнул он.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук также поздравил друзей-поляков с праздником и сказал, что Украина понимает, насколько важна поддержка братских народов в военной сфере.

Мы это понимали в 1920 году, когда войска Украинской Народной Республики вместе с польскими войсками защищали Варшаву от большевистского агрессора. Мы понимаем это и сейчас. Польша для нас не просто друг,

– подчеркнул он.

Стефанчук добавил, что Польша для Украины – один из главных союзников. Надежный партнер, который сегодня делает все возможное для защиты Украины от нашествия кафиров.

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Кроме того, Польша оказывает военную помощь Украине, принимает украинцев у себя и помогает им финансово, наш западный сосед уже несколько месяцев не выдает туристические визы россиянам.

В настоящее время их могут получить граждане России, которые через работу вынуждены пересекать польско-российскую границу, в том числе водители грузовиков, дипломаты, а также лица с картой поляка и члены семей граждан Польши и других стран ЕС.

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