Зі святом друзів-поляків привітали головнокомандувач ЗСУ, міністр оборони України та спікер українського парламенту, повідомляє 24 канал.

Важливо Польська армія матиме літаки зі США й Південної Кореї, – міністр оборони

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний привітав своїх польських колег. Він нагадав, що у Варшавській битві поляки відстояли свою державність та врятували Європу від більшовицької навали.

Союзником Польщі у тій війні була Українська Народна Республіка. Сьогодні, як і 102 роки тому, ми знову разом протистоїмо спільному багатовіковому ворогу. Щиро вдячний польському народу за допомогу і підтримку у цей складний час!,

– наголосив Залужний.

Він підкреслив, що Україна зараз бореться і за нашу, і їхню свободу. І разом ми переможемо.

Привітання Валерія Залужного з Днем ЗС Польщі: дивіться відео

До привітань долучився і міністр оборони Олексій Резніков. Він, як і Валерій Залужний, звернувся до поляків польською мовою. Резніков побажав Польщі процвітання й злагоди, а також щиро подякував за неоціненну військову допомогу і політичну підтримку.

"З такими друзями і партнерами, як Польща, Україна здобуде перемогу, що принесе мир та спокій Європі. Нехай Польська армія матиме стійкість і професіоналізм, щоб захистити Польщу та її союзників від будь-яких загарбників", – підкреслив він.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук також привітав друзів-поляків зі святом та сказав, що Україна розуміє, наскільки важлива підтримка братніх народів у військовій сфері.

Ми це розуміли у 1920 році, коли війська Української Народної Республіки, разом із польськими військами, боронили Варшаву від більшовицького агресора. Ми розуміємо це й зараз. Польща для нас не просто друг,

– підкреслив він.

Стефанчук додав, що Польща для України – один з головних союзників. Надійний партнер, який сьогодні робить усе можливе для захисту України від навали окупантів.

Як Польща протидіє російській агресії

Крім того, що Польща надає військову допомогу Україні, приймає українців у себе та допомагає їм фінансово, наш західний сусід вже кілька місяців не видає туристичні візи росіянам.

Наразі їх можуть отримати громадяни росії, які через роботу змушені перетинати польсько-російський кордон, зокрема водії вантажівок, дипломати, а також особи з "картою поляка" та члени сімей громадян Польщі та інших країн ЄС.