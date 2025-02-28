Ни в коем случае: "Тавр" ответил, поддержит ли Залужного, если тот пойдет на выборы

В медиапространстве все чаще говорят о возможном участии бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в президентских выборах. Богдан Кротевич с позывным "Тавр" откровенно ответил, поддержит ли его кандидатуру на выборах.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление подполковника Богдана "Тавра" Кротевича в интервью для Bihus.Info.

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"Тавр" ответил, поддержит ли Залужного на выборах

"Тавр" заметил, что не общается с Валерием Залужным, ведь никогда не был с ним в тесных отношениях. Как-то он поблагодарил бывшего главкома за совместную работу, но больше лично не общался с ним.

В то же время Кротевич заявил, что сейчас не одобряет некоторые действия и сообщения Залужного. Он также отметил, что ни в коем случае не поддержит бывшего главнокомандующего ВСУ, если тот выдвинет свою кандидатуру на пост президента. Говоря о причинах своей позиции, "Тавр" лаконично ответил, что "видит те вещи, которые он сейчас делает".

Я сужу и принимаю то, что лично вижу. В моем мире Залужный – достаточно хороший дипломат и ему в этом надо развиваться,

– заявил Кротевич.

Он добавил, что "некоторые другие силы могут тянуть в политику". Кротевич заявил, что существуют люди, которые бы и его хотели продвинуть в политику, и готовы в это инвестировать. "Тавр" считает, что Залужного так же могут продвигать "некоторые силы", однако военный убежден, что бывшему главкому ВСУ стоит продолжать только дипломатическую деятельность.