Об этом бывший главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный рассказал в эксклюзивной колонке на 24 Канале.

Почему международное право не защитило Украину?

Залужный отметил, что нынешняя война отличается от многих конфликтов, которые происходили после Второй мировой войны. Для Украины речь идет не только о борьбе за политическое влияние или ресурсы, но и о праве государства на свободу и существование.

Старые правила и международное право уже не работают. Доказательством этого являются свежие могилы с флагами и ветераны, ищущие правду и справедливость. Большинство из них находит ее, но уже среди тех же флагов государства, которое они защищали и которому стали ненужными. Только потому, что инерция пули не нашла их там, где должна была найти,

– заявил Залужный.

Одним из главных проявлений кризиса международной системы стала неспособность предотвратить российскую агрессию и остановить войну в Европе. Особенно показательной стала ситуация после аннексии Россией Крыма в 2014 году, когда международные механизмы не смогли обеспечить надлежащие меры предосторожности для предотвращения дальнейшей эскалации.

Украина, вопреки всему, особенно международному праву и желанию современных политиков, начала силой менять правила, потому что другого выхода у нее не было. Потому что желание иметь свою свободу и выбирать свое будущее стоило дороже, чем наши жизни. К сожалению, та же самая инерция пули, знакомая нам с вами, оказалась безжалостной. Все больше и больше флагов появляется на наших с вами кладбищах…

– подчеркнул он.

Залужный связывает нынешнюю ситуацию также с масштабными изменениями в мире после окончания холодной войны. Политические элиты не смогли должным образом адаптировать международную систему к новым условиям, что в конечном итоге создало пространство для агрессии.

Он также заявил, что неспособность мирового порядка остановить войну в Украине постепенно привела к более широкому противостоянию между авторитарными государствами и демократиями Запада.

Последствия этого противостояния уже проявляются не только непосредственно на поле боя, но и в других сферах – от энергетики до международной безопасности.

Напомним, Залужный назвал три ключевые составляющие победы Украины в войне. По его мнению, после завершения боевых действий украинцы, прежде всего, должны обрести ощущение безопасности и уверенности в том, что война действительно закончилась. Речь идет не только о прекращении боевых действий, но и о гарантиях того, что следующие поколения не столкнутся с новой войной.

Второй составляющей победы Залужный назвал будущее Украины. Государство должно получить перспективы для развития экономики, технологий и образования. В то же время украинцы должны иметь возможность реализовать себя и строить будущее в своей стране.

Третьим важным условием должно стать ощущение справедливости после завершения войны. Победа для Украины должна означать не просто завершение боевых действий, а создание условий для безопасной и перспективной жизни.