Бывший главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный рассказал "24 Каналу", какие именно три вещи он считает главными составляющими настоящей победы Украины.

Какой должна быть победа Украины?

Валерий Залужный подчеркнул, что в первую очередь после окончания войны украинцы должны почувствовать безопасность. По его словам, речь идет не только о моменте, когда прекратятся боевые действия, но и об уверенности в том, что война действительно закончилась и пережитое больше не придется увидеть следующим поколениям.

Мы должны почувствовать самое важное – безопасность. Это не просто прекращение боевых действий, а окончание войны, и мы находимся в безопасности. Вот это самая главная победа для Украины как государства,

– подчеркнул Залужный.

Второй важной составляющей победы он назвал будущее. Украина должна получить перспективу развития экономики, технологий и образования, а ее граждане – возможность реализовать себя в своей стране.

Посол Украины в Великобритании о видении будущего государства: видео

Залужный объяснил, что хочет видеть Украину государством, где каждый человек может выбрать свой путь и профессию и быть уверенным, что сможет добиться успеха именно здесь. Украинцы должны хотеть жить в своей стране не только потому, что она безопасна, но и потому, что она дает перспективы.

Обратите внимание! Полное интервью Валерия Залужного 24 Каналу можно прочитать на сайте по ссылке.

Еще одним необходимым – третьим условием настоящей победы Залужный считает справедливость. Государство должно быть справедливым прежде всего по отношению к своим защитникам и защитницам, а также ко всем людям и их праву самостоятельно выбирать собственный образ жизни.

"Я хочу жить в справедливой стране – справедливой, которая никогда тебя не предаст", – подытожил Валерий Залужный.