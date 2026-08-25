Колишній головнокомандувач Збройних Сил України, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний розповів 24 Каналу, які саме три речі він вважає головними компонентами справжньої перемоги України.

Якою має бути перемога України?

Валерій Залужний наголосив, що найперше після завершення війни українці мають відчути безпеку. За його словами, йдеться не лише про момент, коли припиняться бойові дії, а про впевненість у тому, що війна справді завершилася і пережитого більше не доведеться побачити наступним поколінням.

Ми маємо відчути найважливіше – безпеку. Це не просто завершилися бойові дії, а це завершилася війна, і ми знаходимося в безпеці. Ось це найголовніша перемога для України як держави,

– наголосив Залужний.

Другою важливою частиною перемоги він назвав майбутнє. Україна має отримати перспективу розвитку економіки, технологій та освіти, а її громадяни – можливість реалізувати себе у власній країні.

Посол України у Великій Британії про бачення майбутнього держави: відео

Залужний пояснив, що хоче бачити Україну державою, де кожна людина може обрати свій шлях і професію та бути впевненою, що зможе досягти успіху саме тут. Українці мають хотіти жити у своїй країні не лише тому, що вона безпечна, а й тому, що вона дає перспективи.

Зверніть увагу! Повне інтерв'ю Валерія Залужного 24 Каналу можна прочитати на сайті за посиланням.

Ще однією необхідною – третьою умовою справжньої перемоги Залужний вважає справедливість. Держава має бути справедливою передусім до своїх захисників і захисниць, а також до всіх людей та їхнього права самостійно обирати власний спосіб життя.

"Я хочу жити в справедливій країні – справедливій, яка ніколи тебе не зрадить", – підсумував Валерій Залужний.