Комментируя свое заявление, Валерий Залужный пояснил, что по-прежнему является сторонником НАТО. В то же время генерал считает, что Альянс должен адаптироваться к современным угрозам. Его слова цитирует "Интерфакс-Украина".

Почему Залужный не видит Украину в НАТО?

Залужный напомнил, что в 2019 году он был одним из главных инициаторов перехода Вооруженных Сил Украины на стандарты НАТО.

По словам генерала, он разработал реформу и предложил изменения почти в 37 законодательных актов, которые должны были изменить систему стратегического управления армией.

Он также отметил, что из-за этой позиции нажил себе много противников. "Я – за НАТО", – подчеркнул посол.

В то же время Залужный указал на устарелость подходов НАТО к ведению войны. Генерал пояснил, что в 2026 году Украина применила почти все виды вооружений, которые есть у НАТО. "Россия на все это нашла противодействие", – добавил он.

Альянс, по его словам, до сих пор опирается на военные доктрины, сформированные после Второй мировой войны. Тем временем Украина благодаря опыту войны и развитию технологий уже перешла на новый уровень.

Украина воюет с Россией, не будучи членом НАТО. Пусть в НАТО скажут честно: готовы ли они воевать с Россией без опыта Украины?

– резюмировал Залужный.

По его мнению, Альянс должен пересмотреть свои стандарты и создать новую военную доктрину. Только после этого, считает он, НАТО будет готово к вступлению Украины. Также генерал заявил, что Европе может понадобиться совершенно новый союз по безопасности с территориальной привязкой к европейскому региону.

Напомним, 3 августа во время дискуссии о евроатлантической интеграции на общем совещании послов в Киеве Залужный сказал, что Украина никогда не будет в НАТО.

В МИД прокомментировали його заявление. Там отметили, что слова генерала были вырваны из контекста. Он говорил не о Североатлантическом альянсе, а прежде всего о JEF.

Отдельно в ведомстве уточнили, что курс Украины на вступление в НАТО остается неизменным.