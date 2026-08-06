Коментуючи свою заяву, Валерій Залужний пояснив, що залишається прихильником НАТО. Водночас генерал вважає, що Альянс повинен адаптуватися до сучасних загроз. Його слова цитує "Інтерфакс-Україна".

Чому Залужний не бачить Україну в НАТО?

Залужний нагадав, що у 2019 році він був одним із головних ініціаторів переходу Збройних Сил України на стандарти НАТО.

За словами генерала, він розробив реформу та запропонував зміни майже до 37 законодавчих актів, які мали змінити систему стратегічного управління армією.

Він також зазначив, що через цю позицію нажив собі багато противників. "Я – за НАТО", – наголосив посол.

Водночас Залужний вказав на застарілість підходів НАТО до ведення війни. Генерал пояснив, що у 2026 році Україна застосувала майже усі види озброєнь, які є в НАТО. "Росія на усе це знайшла протидію", – додав він.

Альянс, за його словами, досі спирається на військові доктрини, сформовані після Другої світової війни. Тим часом Україна через війну та розвиток технологій вже перейшла на новий рівень.

Україна воює з Росією, не бувши в НАТО. Нехай в НАТО скажуть чесно, чи готові вони воювати з Росією без досвіду України?

– резюмував Залужний.

На його думку, Альянс має переглянути свої стандарти й створити нову військову доктрину. Лише після цього, вважає він, НАТО буде готове до вступу України. Також генерал заявив, що Європі може знадобитися абсолютно новий безпековий союз із територіальною прив'язкою до європейського регіону.

Нагадаємо, 3 серпня під час дискусії щодо євроатлантичної інтеграції на загальній нараді послів у Києві Залужний сказав, що Україна ніколи не буде в НАТО.

У МЗС прокоментували його заяву. Там зазначили, що слова генерала були вирвані з контексту. Він говорив не про Північноатлантичний альянс, а насамперед про JEF.

Окремо у відомстві уточнили, що курс України в НАТО залишається незмінним.