Слова Залужного були вирвані з контексту. Про це сказав речник МЗС Георгій Тихий у коментарі журналістам, передає 24 Канал.

Що сказали у МЗС?

Тихий зазначив, що слова посла щодо перспектив вступу України в НАТО були вихоплені з контексту та набули резонансу. Він уточнив, що у повній цитаті йшлося не про Північноатлантичний альянс, а насамперед про JEF.

Зверніть увагу! Об’єднані експедиційні сили (The Joint Expeditionary Force – JEF) – це експедиційні сили, які створені у 2015 році. Лідером альянсу є Велика Британія. Окрім неї членами JEF є ще 9 країн: Данія, Фінляндія, Естонія, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Швеція та Норвегія.



За необхідності вони можуть розгорнути понад 10 тисяч військових для проведення гуманітарних місій, або бойових операцій. JEF можуть діяти самостійно, але також можуть бути розгорнуті на підтримку НАТО або у складі миротворчих сил ООН. Усі країни-учасниці альянсу також є членами НАТО.

Речник МЗС наголосив, що вступом до Північноатлантичного Альянсу займається Місія України при НАТО.

Аби запобігти маніпуляціям, повторю нашу багаторічну офіційну позицію: курс України на вступ до Північноатлантичного альянсу залишається незмінним. На сьогодні немає іншої дієвої системи колективної безпеки крім тієї, яка існує на основі Вашингтонського договору. Переконані, що немає альтернативи членству України в НАТО, якщо союзники прагнуть забезпечити гарантовану безпеку та мир в євроатлантичному просторі,

– заявив Тихий.

Водночас чиновник зазначив, що європейська архітектура безпеки в майбутньому неможлива без України. На його думку, усвідомлення цієї реальності сприятиме порозумінню всередині Альянсу щодо членства Києва.

Тихий переконаний, що усвідомлення важливості нашої країни для НАТО зростає. Як доказ, він привів підсумковий документ Саміту Альянсу в Анкарі, де Україна визнана контрибʼютором євроатлантичної безпеки.

Нагадаємо, Валерій Залужний пояснив свою позицію тим, що, на його думку, НАТО не готове до сучасних викликів. Генерал зазначив, що Україна не може інтегруватися до Альянсу, який, за його оцінкою, продовжує керуватися доктринами часів Другої світової війни.

Після того полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан у розмові з 24 Каналом прокоментував заяву посла у Великій Британії. Він наголосив, що Україні важливо співпрацювати з країнами НАТО, тому що вони володіють технологіями, які критично важливі для України