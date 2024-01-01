На фоне праздничной елки: Залужный вместе с женой поздравил украинцев

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вместе с женой Еленой поздравил украинцев с Новым годом. По случаю праздника он также опубликовал новое фото.

К слову, Залужный редко публикует общие фотографии с женой. Перед этим они приветствовали бойцов Десантно-штурмовых войск ВСУ и показали фото, на котором позируют в парных худых.

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Залужный вместе с женой, позирует на фоне праздничной елки. Супруги совместно опубликовали фото и лаконично поздравили украинцев с праздником.

С Новым годом,

– говорится в сообщении.



Залужный вместе с женой поздравил украинцев / фото из фейсбука Валерия Залужного

Через несколько часов сообщение собрало тысячи лайков. Украинцы в комментариях также поздравляют супругов с Новым годом и желают самого главного – победы:

"Поздравляю, господин генерал! Победы, верной Украины, профессиональной и талантливой команды, качественной и щедрой помощи мирового сообщества, успеха, здоровья, воодушевления, вдохновения, самых дорогих и родных рядом";

"Божьего благословения семье и стране в новом году";

"Приветствуем Вас и благодарим за все, что Вы делаете для нас и нашей победы";

"Искренне поздравляю, всех земных и неземных благ для Вас и семьи";

"Поздравляю! Осуществления всех планов и мечтаний!".

Залужный в новогоднем поздравлении поблагодарил военных

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вечером 31 декабря поздравил украинцев с Новым годом и опубликовал видео. Он отметил, что проходит сверхсложный год, а также добавил, что Украина выстояла благодаря всем военным.

Я благодарю наших военных за стойкость и самоотверженность величественному делу – защищать Украину. Склоняю голову перед украинскими воинами, погибшими в боях за Родину. Они навсегда в наших сердцах,

– поблагодарил Залужный военный.

Он также добавил, что 2024 год не будет легким, ведь борьба за свободу и будущее Украины будет продолжаться. В то же время Залужный отметил, что верит – украинцы с достоинством пройдут все испытания.

"Всех, кто сейчас в бою, на наблюдательном пункте, ведет разведку или уничтожает врага дроном. Кто держит удар и наносит его в ответ. Родных и близких наших воинов. Всех, кто верит и помогает Вооруженным Силам Украины – с Новым Годом!" – написал Главнокомандующий ВСУ.