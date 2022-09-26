Залужный убежден, что победа Украины в войне с россией "не будет финалом"

Валерий Залужный подчеркнул, что Украина будет бороться против России "до последней капли крови". Однако наша победа в войне "не будет финалом".

После победы нужно будет готовиться к следующей войне. Об этом главнокомандующий Вооруженными Силами Украины сказал в интервью TIME.

Кстати Журнал Time посвятил обложку и статью Валерию Залужному

Исходя из того, что я напрямую знаю о россиянах, наша победа не будет финалом. Наша победа будет возможностью выдохнуть и подготовиться к следующей войне,

– сказал Залужный.

США спрашивали Залужного об эвакуации

В начале широкомасштабного вторжения председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли спрашивал Залужного, "планирует ли он эвакуироваться в более безопасное место". Главнокомандующий четко ответил, что убегать никуда не собирается.

"Я сказал ему: "Я вас не понимаю". Для меня война началась в 2014 году... Я не убежал тогда и я не собираюсь бежать сейчас", – подчеркнул Залужный.

Знал, что война неизбежна

Издание Time посвятило обложку и статью Залужному. Новый выпуск журнала будет называться "Генерал: Валерий Залужный и украинский путь войны". Статья будет называться "Внутри украинского контрудара, изменившего ход войны".

Главнокомандующий понимал, что война неизбежна. Он подчеркнул, что Украина готовилась. Однако не хотели, чтобы об этом узнали россияне.

Запах войны невозможно спутать. И он уже был в воздухе,

– отметил Залужный.

Он добавил, что надо было, чтобы враг думал, будто военные размещаются на своих обычных базах.

2 главные цели после 24 февраля

После начала широкомасштабного вторжения россии у Залужного было две главные стратегические цели:

По его словам, не могли допустить, чтобы пал Киев. На всех других направлениях пришлось пролить кровь оккупантов, даже если в определенных местах это требовало потери территорий.

ВСУ "хотели позволить россиянам продвинуться, а затем уничтожить их колонны на фронте и линии снабжения в тылу".

Главнокомандующий объяснил, что россияне просто загнали своих солдат на бойню. Они выбрали наиболее устраивавший ВСУ сценарий.

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