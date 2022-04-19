Залужный поговорил с Милли о тяжелых боях на Юге и Востоке и попросил новое оружие

Сегодня, 19 апреля, главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный провел телефонную встречу с американским коллегой – главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

В ходе беседы начальники двух штабов обсудили позиции Украины. Кроме того, как сообщает Валерий Залужный, украинская сторона в очередной раз напомнила о необходимости помощи.

Читайте также Джонсон считает маловероятным то, что Россия пойдет на мирный договор с Украиной

Залужный рассказал американскому коллеге о сложной ситуации, которая сложилась в отдельных регионах страны.

Поделился информацией о сложной обстановке на Востоке и Юге Украины, где продолжаются тяжелые бои,

– говорится в фейсбуке украинского главнокомандующего.

Кроме того, Валерий Залужный воспользовался возможностью проинформировать о нуждах вооруженных сил Украины.

Еще раз подчеркнул, что мы нуждаемся в неотложной помощи и поблагодарил за уже оказанную,

– добавил он.

Сейчас весь мир ожидает победы Украины и когда это случится, Валерий Залужный обещает сохранить весь опыт этой тяжелой войны и поделиться им с партнерами. Это, по его мнению, поможет наказать мировое зло.

Напомним, мировые СМИ прочат Залужному статус легенды и связывают военные успехи Украины именно с его управлением.

К теме – помощь Запада в битве за Донбасс: смотрите видео