Залужный показал, как морпехи уничтожают врага под Угледаром: мощные кадры

Украинские воины в течение 13 месяцев уничтожают российское нашествие под Угледаром. Мощные кадры работы наших морпехов показал Главнокомандующий ВСУ.

Соответствующее видео Валерий Залужный обнародовал в своих соцсетях. Об этом сообщает 24 Канал.

Смотрите также ВСУ уничтожили наиболее боеспособную часть российской армии, – ГУР

Украинские воины разбили элиту российского войска

Главнокомандующий рассказал, что воины 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского в течение месяцев уничтожают технику и живую силу врага на подступах к Угледару. Также отметил, что во взаимодействии с другими подразделениями ВСУ они проводят как оборонные, так и контрнаступательные действия.

Ярким примером стала операция, во время которой удалось полностью взять под контроль Верхние Дачи на подступах к Угледару и разбить элиту российского войска – 155-ю отдельную бригаду морской пехоты,

– подчеркнул Залужный.

Один из командиров 35-й бригады Сергей отметил: "Есть сильное чувство гордости за то, что именно морская пехота Вооруженных Сил Украины показала Тихоокеанскому флоту свою мощь, настойчивость, стойкость, мужество. И, соответственно, более двадцати морпехов врага мы взяли в плен, благодаря эффективному взаимодействию 35-й и 56-й бригад".

Главнокомандующий ВСУ добавил, что морпехи постоянно тренируются и совершенствуются, чтобы давать отпор врагу на каждом клочке родной земли.

Как наши защитники уничтожили оккупантов под Угледаром: смотрите видео

Заметим, что с начала полномасштабной войны украинские защитники очистили родную землю от уже более 185 000 российских захватчиков. Кроме того, тысячи единиц вражеской техники превратили в металлолом.