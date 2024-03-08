Абсурдность разговоров о назначении Залужного послом в контексте рейтингов и выборов

Зеленский сообщил, что Залужного отправят послом в Великобританию. Вопреки устоявшейся дипломатической практике это заявление было сделано не тогда, когда в Лондоне согласовали агреман о назначении нового украинского посла, а на момент запроса, который сделало украинское руководство.

Советская практика

Владимир Зеленский прежде всего руководствовался желанием сообщить о новом назначении для популярного бывшего главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного

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Людям, которые жили в СССР, такая практика хорошо известна. Каждый раз, как мы слышали, что во время пленума ЦК Коммунистической партии Советского Союза решали освободить от должности члена Бюро определенного известного руководителя, начинались предположения в какую страну теперь его отправят. Дипломатические должности тогда казались синекурой для тех, кто больше не был частью высшего политического и военного руководства в стране.

Не знаю, почему я должен удивляться, что Украина продолжает действовать именно в той совковой аппаратной схеме, когда бывший популярный руководитель, который имеет доверие подавляющего большинства своих земляков, отправляется – как саркастически говорили в СССР – на дипломатическую работу.

И тогда, и сейчас обычные рассуждения о том, что дипломатическим представительством должен руководить профессиональный дипломат – не воспринимались серьезно. Мне кажется, это также является признаком восприятия обществом и властью самого понятия "профессионализма". Очевидно, что опытный военный, который провел страну через самые тяжелые месяцы войны, когда нам грозило исчезновение с карты мира, мог бы быть очень важным именно на должностях, связанных с ВСУ и национальной безопасностью.

Никаких выборов в ближайшее время не будет

Можно, конечно, считать назначение в посольство именно в Великобритании частью политических назначений, но и здесь стоило бы дождаться одобрения британским правительством этого агремана.

Относительно очевидных рассуждений о том, что в Офисе Президента прежде всего думают о соотношении рейтингов главы государства и Залужного, как самого популярного сейчас человека, то здесь можно только удивляться.

Заметьте Кем очень сильно заинтересовался Путин

Надо осознать, что в ближайшее время президентские выборы в Украине не состоятся. Мы только в первом периоде многолетней войны. Выборы нельзя будет провести до окончания военного положения, а отмена этого режима возможна только в случае окончания войны.

А в каком году и при каких обстоятельствах завершится война – не знает сегодня никто. Мы остаемся в зловещей мгле и осознаем, что та ситуация, в которой Украина оказалась 24 февраля уже далекого 2022 года, может продолжаться годами. И в 20-е, и в 30-е годы 21 века Украина может переживать одну из самых длинных и сложных войн в своей истории.

Тем более, что российский президент Владимир Путин полон жаждой заплатить любую цену за восстановление границ СССР. Не надо недооценивать хищный энтузиазм и жадность россиян к чужим землям. Эта жадность будет определять наше будущее в 20-е годы бурного 21 века, все трагедии и катаклизмы которого только начинаются.

Политика в Украине умерла

Кто тогда знает, когда в Украине будут президентские выборы? И кто тогда знает, каким на этот момент будет рейтинг Зеленского? Если действующий президент вообще будет хотеть участвовать в этих выборах после многих лет стрессовой работы на посту главы государства в состоянии войны. Позволит ли ему здоровье? Удастся ли его сохранить от желания российских спецслужб физически уничтожить президента Украины, чтобы помочь хаосу в государстве?

Это вопросы, на которые никто сегодня, и сам Зеленский, не знают ответа. Никто не знает, кто будет тогда главным конкурентом Зеленского, ведь события будут меняться очень быстро. Рядом с популярным Залужным могут появиться новые популярные люди, которые будут конкурентами уже не действующего президента, а бывшего главкома.

Каждое новое назначение и каждое новое событие – создают новых людей, которые могут иметь доверие украинцев, которые любят искать новые популярные лица. Это также часть не только украинской демократии, но и украинской национальной психологии.

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Если даже представить себе это назначение через предвыборную призму, то стоит говорить не о событиях 2024 года, а 2029 или 2033 годов. Мы можем с такой же вероятностью думать об электоральных процессах именно в эти времена.

Именно поэтому я бы не советовал украинским политикам думать о рейтингах и политике. Политика в Украине умерла и станет живой только после того, как мы сможем уверенно сказать, что наше государство останется на политической карте мира и на ней будут жить украинцы. Не забывайте, что у наших врагов совсем другие цели и задачи. Они будут делать все возможное, чтобы воплотить эти цели и задачи в жизнь. Наша задача думать не о том, как продолжить чью-то власть, а о том, как продолжить это государство.